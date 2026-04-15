Vor "You"-Rolle: Jenna Ortega wollte Schauspielerei aufgeben

Als Jenna Ortega (23) noch ein Teenager war, gestaltete sich der Übergang vom Kinderfernsehen in den regulären Markt schwieriger als erwartet. "Ich musste mich beweisen und all diese neuen Casting-Direktoren kennenlernen, die nicht wussten, wer ich war", sagte sie in einem Gespräch mit Rapper Kid Cudi (42) in dessen Podcast "Big Bro". Das Gefühl, sich nach der Disney Channel-Serie "Stuck in the Middle" von Grund auf neu etablieren zu müssen, zehrte an ihr. Ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, als sie in die Highschool wechselte, sprach sie nach eigenen Angaben mehrere Monate lang mit ihrem Team über einen möglichen Ausstieg. Es sei schlicht ein guter Moment gewesen, um einen Schlussstrich zu ziehen.

Dass es letztlich ganz anders kam, verdankt Jenna einer einzigen Show: Sie ergatterte die Rolle der Ellie Alves in der zweiten Staffel des Netflix-Thrillers "You", die 2019 ausgestrahlt wurde. Ihre Figur ist die jugendliche Nachbarin des Hauptcharakters Joe Goldberg, gespielt von Penn Badgley (39). Am Set erlebte sie nach eigener Schilderung einen vollständigen Sinneswandel. "Ich war am Set und fand es toll – ich hatte eine super Zeit“, sagte sie über ihre Erfahrungen bei den Dreharbeiten. "Ich dachte mir: 'Ja, das kann ich mir auf keinen Fall entgehen lassen.'" Die Rolle markierte damit nicht nur einen persönlichen Wendepunkt, sondern auch den Sprung in deutlich ernstere Stoffe – und den Beginn einer neuen Phase ihrer Laufbahn.

Auf "You" folgte der eigentliche Karrieredurchbruch: die Titelrolle in der Netflix-Serie Wednesday, der Addams Family-Adaption, die Jenna zum internationalen Star machte. Parallel dazu etablierte sie sich mit Auftritten in Scream (2022) und "Scream VI" (2023) als gefragtes Gesicht im Horrorgenre – auch wenn sie das Franchise vor dem siebten Teil verließ, nachdem ihre Co-Darstellerin Melissa Barrera (35) entlassen worden war. Zuletzt war Jenna in Produktionen wie "Beetlejuice Beetlejuice" (2024) sowie den 2025er-Filmen "Hurry Up Tomorrow" und "Death of a Unicorn" zu sehen. Ihr neuestes Projekt, der Comedy-Thriller "The Gallerist", feierte beim Sundance Film Festival 2026 Premiere und lief ab Januar in den Kinos an. Währenddessen läuft die Produktion zur dritten Staffel von "Wednesday" bereits – mit Winona Ryder (54) als neuem Castingzugang.

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Getty Images Jenna Ortega bei den 32. Actor Awards in Los Angeles, März 2026

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Bernard Walsh / Netflix Schauspielerin Jenna Ortega als Wednesday Addams

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Getty Images Der "Beetlejuice Beetlejuice"-Cast bei den Filmfestspielen 2024