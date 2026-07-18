Film "Nasty": Jenna Ortega und Rose Byrne vor der Kamera

Jenna Ortega (23) und Rose Byrne werden gemeinsam vor der Kamera stehen: Für den Film "Nasty" des Warner Bros. Clockwork Labels sollen die Dreharbeiten noch in diesem Herbst beginnen. Das berichtet Deadline. Im Mittelpunkt der Geschichte steht eine hochtalentierte Turnerin, die alles daran setzt, einen Platz im Olympiakader zu erkämpfen. Ihr größtes Hindernis dabei ist jedoch nicht die Konkurrenz – sondern ihre eigene Trainerin. Hinter dem Projekt steckt Regisseurin Mary Bronstein, die damit erneut mit Rose zusammenarbeitet.

Das Drehbuch zu "Nasty" stammt von Isabella Jarosz und landete 2024 auf der renommierten Black List – einem jährlich veröffentlichten Ranking der besten noch nicht verfilmten Drehbücher Hollywoods. Für Jarosz ist es zudem der erste Skriptverkauf überhaupt. Produziert wird der Film von Jenna gemeinsam mit der Produktionsfirma LuckyChap, die der Schauspielerin und Produzentin Margot Robbie (36) gehört.

Für Rose ist die erneute Zusammenarbeit mit Regisseurin Bronstein ein Wiedersehen: In Bronsteins vorherigem Film "If I Had Legs I'd Kick You" spielte sie eine Frau am Rande des Zusammenbruchs, die mit der Krankheit ihrer Tochter, einem abwesenden Ehemann und einer ungewöhnlichen Beziehung zu ihrem Therapeuten kämpft. Für diese Rolle erhielt sie unter anderem eine Oscar-Nominierung als beste Hauptdarstellerin sowie den Golden Globe in der Kategorie Beste Hauptdarstellerin – Komödie oder Musical. Roses größte Rolle ist dabei jedoch ganz privat: Die Rolle der Mama. Auch für Jenna hat "Nasty" eine besondere Bedeutung: Sie kehrt damit zu Warner Bros. zurück, wo sie mit "Beetlejuice Beetlejuice" ihren bislang erfolgreichsten Film gedreht hat, der weltweit rund 396 Millionen Euro einspielte.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Links: Rose Byrne bei den 32nd Annual Actor Awards in Los Angeles, Rechts: Bei den 32nd Annual Actor Awards Shrine Auditorium

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Getty Images Rose Byrne bei den 79. Tony Awards im Radio City Music Hall in New York City

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Getty Images Jenna Ortega bei den 32. Actor Awards in Los Angeles, März 2026