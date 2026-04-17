Abfuhr: Für diesen Horrorfilm wurde Jenna Ortega abgelehnt

Jenna Ortega (23) ist heute vor allem als Wednesday Addams aus der gleichnamigen Netflix-Serie bekannt – doch der Weg zu diesem Erfolg war nicht immer einfach. Jetzt hat die Schauspielerin im Podcast "Big Bro with Kid Cudi" eine überraschende Geschichte aus ihrer frühen Karriere geteilt: Als Kind sprach sie für eine Rolle in dem Horrorfilm "Hereditary" vor und wurde dabei abgelehnt. Sie hätte die 13-jährige Charlie spielen sollen – eine Schlüsselfigur des Films, die bei einem Autounfall ums Leben kommt. Den Part übernahm schließlich Milly Shapiro.

Rückblickend sieht Jenna die Absage mit Humor. "Es ist lustig, dass ich mich dafür beworben habe, denn ich passte einfach überhaupt nicht dazu", sagte sie im Podcast zu Kid Cudi. Beim Casting sei sie gerade mal zwölf Jahre alt gewesen und habe den düsteren Inhalt des Skripts kaum einordnen können: "Ich wusste nicht, was mich erwartete, und wir bekamen kaum Text. Es waren nur zwei Seiten mit unheilvollen Worten, die ich als Zwölfjährige überhaupt nicht verstand." Trotzdem habe sie gespürt, dass das Material etwas Besonderes war, wie People berichtet: "Ich erinnere mich, wie ich es mir ansah und dachte: 'Ich glaube, das ist ein wichtiger Film', und so war es dann auch." Den fertigen Film sah sich Jenna später gemeinsam mit ihrer Mutter im Kino an – und zeigte sich beeindruckt: "Wir hatten gar nicht realisiert, was wir da sahen. Aber es ist ein unglaublicher Film."

"Hereditary" erschien 2018 und wurde unter der Regie von Ari Aster zu einem der gefeierten Horrorfilme der letzten Jahre. Die Geschichte dreht sich um eine Familie, die nach dem Tod der Großmutter einem düsteren Erbe nicht entkommen kann. Für Jenna war die Ablehnung kein Rückschlag, den sie lange mit sich herumgetragen hätte. "Ich hinterfrage das nie wirklich. Ich wollte mir darüber nicht den Kopf zerbrechen. Was für mich bestimmt ist, wird zu mir kommen oder ich werde es irgendwie finden", betonte die Schauspielerin im Podcast. Generell hegt Jenna jedoch eine Passion für das Horror-Genre.

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Imago Serienstar Jenna Ortega bei den Golden Globe Awards 2026

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Getty Images Jenna Ortega beim Netflix-Event zu "Wednesday"

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Bernard Walsh / Netflix Schauspielerin Jenna Ortega als Wednesday Addams