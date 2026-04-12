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Jenna Ortega
Jenna Ortega schwärmt: Dieses Horrorwerk ist unvergleichlich

Jenna Ortega schwärmt: Dieses Horrorwerk ist unvergleichlich

- Yasmin Keller
Lesezeit: 2 min

Jenna Ortega (23) hat sich mit ihrer Titelrolle in der Netflix-Serie Wednesday und zahlreichen Auftritten in Horrorfilmen wie "Scream" oder "X" zu einem der größten Gen-Z-Stars entwickelt. Nun verriet die Schauspielerin in einem Gespräch mit Rotten Tomatoes, welcher Film aus dem Genre ihr ganz besonders am Herzen liegt: "Possession" aus dem Jahr 1981. "Ich liebe 'Possession' wirklich. Der Film wurde mir tatsächlich von Mikey Madison am Set von 'Scream' empfohlen", erzählte Jenna. Das Werk des polnischen Regisseurs Andrzej Żuławski sei "nicht nur unheimlich schön, sondern auch völlig anders als alles, was ich zuvor gesehen habe".

Die 23-Jährige zeigte sich besonders begeistert von der außergewöhnlichen Wirkung des Films. "Ich liebe es, einen Film zu sehen und dabei irgendeine Form von Adrenalin zu spüren – dann habe ich das Gefühl, dass er seinen Zweck erfüllt hat: wenn ein Film dich inspiriert und dir eine Menge Ideen gibt", schwärmte sie gegenüber Rotten Tomatoes. "Possession" erzählt die Geschichte des entfremdeten Ehepaars Anna und Mark, gespielt von Isabelle Adjani (70) und Sam Neill (78), deren Beziehung in Berlin in einem surrealen Albtraum endet. Der Mix aus Beziehungsdrama, Body-Horror und verstörenden Bildern machte den Film zu einem kontroversen Kultwerk, das in Großbritannien zeitweise sogar verboten war.

Jenna hat sich privat einen Namen als echte Horror-Kennerin gemacht und dabei auch andere Klassiker wie "The Witch" oder "It Follows" zu ihren Favoriten gezählt. Ihre berufliche Leidenschaft für das Genre zieht sich durch ihre gesamte Karriere: Sie spielte in den Horror-Komödien "The Babysitter: Killer Queen" und "Studio 666" mit und war sowohl im fünften als auch im sechsten Teil der "Scream"-Reihe zu sehen. Aktuell wird übrigens an einem Remake von "Possession" gearbeitet, bei dem Parker Finn, Regisseur der erfolgreichen "Smile"-Filme, die Regie übernimmt. Als Produzent ist niemand Geringeres als Robert Pattinson (39) mit an Bord.

Jenna Ortega beim Netflix-Event zu "Wednesday"
Getty Images
Jenna Ortega beim Netflix-Event zu "Wednesday"
Schauspielerin Jenna Ortega als Wednesday Addams
Bernard Walsh / Netflix
Schauspielerin Jenna Ortega als Wednesday Addams
Serienstar Jenna Ortega bei den Golden Globe Awards 2026
Imago
Serienstar Jenna Ortega bei den Golden Globe Awards 2026
Hat Jenna mit "Possession" als Lieblingshorror einen Volltreffer gelandet?
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