Nicht Schauspielerin: Diesen Job wünschte sich Jenna Ortega

Bevor Jenna Ortega (23) als Wednesday-Star die Herzen der Fans auf der ganzen Welt eroberte, hatte die Schauspielerin ganz andere Karrierepläne. In dem Podcast "Big Bro with Kid Cudi" verriet die Schauspielerin, dass sie als Kind nicht von Hollywood, sondern von einer Laufbahn in der Politik geträumt hatte. Ihr Interesse daran erwachte ausgerechnet während der Amtseinführung von Barack Obama (64) – da war Jenna gerade einmal sechs Jahre alt. Und sie ließ es nicht beim Träumen: Die junge Jenna schrieb dem US-Präsidenten persönliche Briefe ins Weiße Haus.

"Als ich sechs war, habe ich mich wirklich für Politik begeistert, und Obama wurde in dem Jahr vereidigt. Also schrieb ich ihm Briefe: 'Hey, ich finde deine Arbeit toll. Kann ich ins Weiße Haus kommen?' Und er hat nie geantwortet", erzählte die Schauspielerin im Podcast. Lange glaubte Jenna, dass es sich dabei um eine Art Kindheitsschwärmerei gehandelt habe – doch heute sieht sie das ganz anders. "Ich dachte früher, es wäre so eine Art Schwärmen gewesen, aber ich wollte einfach seinen Job. Ich wollte ins Weiße Haus, um zu verstehen: 'Okay, das Oval Office wird mein Raum sein'", erklärte sie. Da Obama auf ihre Briefe nicht reagierte, versuchte sie es kurzerhand auf einem anderen Weg und wandte sich an Talkshow-Legende Oprah Winfrey (72). "Ich habe ein Foto von ihnen zusammen in einem Magazin gesehen und dachte: 'Hey Oprah, ich weiß, dass du Obama kennst... Er meldet sich nicht bei mir'", schilderte Jenna die kuriose Aktion.

Aus den politischen Ambitionen wurde bekanntlich nichts – stattdessen fand Jenna ihren Weg in die Filmbranche. Bereits mit zwölf Jahren stand sie vor der Kamera und übernahm Rollen in Serien wie Jane the Virgin und "Stuck in the Middle". Der große Durchbruch folgte schließlich mit der Titelrolle in der Netflix-Serie "Wednesday", mit der sie sich international einen Namen machte.

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Getty Images Jenna Ortega auf dem Closing Red Carpet des 22. Marrakech International Film Festival, Marrakech, 6. Dezember 2025

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Getty Images Bei den 32nd Annual Actor Awards in Los Angeles: Jenna Ortega im Shrine Auditorium und Expo Hall

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Getty Images Jenna Ortega bei den 83. Golden Globe Awards im Beverly Hilton in Beverly Hills, 11. Januar 2026