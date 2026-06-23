"Überrascht": Lulu Lewe schwärmt vom ersten Urlaub mit Baby

Lulu Lewe (34) ist seit einigen Monaten stolze Mama – und hat jetzt gemeinsam mit ihrem Partner und dem kleinen Sohn Lounis einen besonderen Meilenstein erlebt: den ersten Urlaub als Familie zu dritt. Die Reise führte das Trio nach Südfrankreich, und die Influencerin war offenbar selbst überrascht, wie reibungslos alles verlief. Auf Instagram teilte sie Fotos von dem Trip und schwärmte: "Unser erster Urlaub als Familie zu dritt. Ich bin eigentlich ziemlich überrascht, wie entspannt alles war. Ich habe mich auf alles eingestellt, aber Lounis hat alles gut mitgemacht. Selbst die Flüge, vor denen ich etwas Respekt hatte, waren überhaupt kein Problem. Klar, es ist anders, aber irgendwie auch so schön."

Im Netz teilte Lulu auch einige Details, die den Alltag mit Baby im Urlaub gut beschreiben. So verzichteten sie und ihr Partner etwa häufig auf abendliche Restaurantbesuche und suchten stattdessen entspannte Mittagspausen, während Lounis im Kinderwagen schlief. Auch der Strand wurde zum Highlight – der Kleine entpuppte sich offenbar als echte Wasserratte. Was sich dagegen verändert hat: "Man ist fast nur noch im Schatten", schrieb Lulu mit einem Augenzwinkern, denn die Sonnenbäder der Vergangenheit sind mit Baby passé. Außerdem wechselte die Familie dreimal die Unterkunft – von einem Apartment über ein Hotel bis hin zum Haus ihrer Schwester – und stellte dabei fest, dass mehr Platz und Bewegungsfreiheit den Urlaub mit Kind deutlich angenehmer machen. Ihr Fazit fiel rundum positiv aus: "Wir fanden es sehr angenehm mit einem fünf Monate alten Baby zu reisen. Sehr zu empfehlen. Auch Südfrankreich war eine gute Wahl (und die Menschen sooo lieb)."

Zu Beginn des Jahres hatte Lulu schon ganz offen gezeigt, wie sehr sie in ihrer neuen Rolle als Mutter aufgeht. "Ja, ich bin jetzt einfach Mama. Das ist so krass. Das ist so ein krass, wunderschönes Gefühl", schwärmte sie damals in einem Instagram-Video. Und auch mit Basti schwebte sie im Baby-Glück: "Basti und ich sind superstolze Eltern. Wir sind so verliebt in den Kleinen." Auch über die ersten Wochen mit Lounis fand sie zu dem Zeitpunkt rührende Worte. "Er macht es uns sehr einfach. Er ist bisher ein sehr zufriedenes Baby", erzählte sie und erinnerte sich: "Das ist so krass, ihn jetzt so bei uns zu haben."

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Instagram / lvlv.mvsic Lulu Lewe und ihre Familie im Juni 2026

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Instagram / lvlv.mvsic Lulu Lewe und ihr Sohn, Juni 2026

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Instagram / lvlv.mvsic Lulu Lewe und Basti mit ihrem Sohn