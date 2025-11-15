Ungeduldig: Lulu Lewe wartet sehnsüchtig auf ihren Nachwuchs

Lulu Lewe fiebert ihrem ganz besonderen Weihnachtswunder entgegen. Die Sängerin und ihr Ehemann Basti Scheibe erwarten im Dezember ihr erstes Baby – einen kleinen Jungen. Bei den diesjährigen "Women of the Year"-Awards von Glamour strahlte die werdende Mama in einem glamourösen Outfit und gewährte exklusive Einblicke in ihr Gefühlsleben. "Wenn ich ihn merke und er strampelt und ich so ein bisschen kommuniziere mit ihm, dann denke ich immer 'Oh mein Gott', ich will ihn jetzt in meinen Armen halten, wissen, wie er aussieht, wie er riecht, wie er so ist", gesteht sie gegenüber RTL.

Die letzten Wochen sind für Lulu eine Achterbahnfahrt der Emotionen – schlaflose Nächte, Vorfreude und die ständige Frage, wann das kleine Wunder endlich das Licht der Welt erblickt. Insbesondere seit August, als Lulu und Basti das Geschlecht des Babys mit einem fröhlichen Lächeln verrieten, wächst die Spannung. Der errechnete Geburtstermin liegt Ende Dezember, und die 33-Jährige fragt sich, ob ihr Sohn ein Weihnachtsbaby wird oder erst zum Jahreswechsel das erste große Highlight von 2026 sein könnte. Mit einem liebevollen Lachen sagt sie: "Was auch immer er vorhat, er wird da sein."

Bereits vor einer Woche zeigte sich die Sängerin beim Esquire Townhouse in Berlin überglücklich an der Seite von Basti. In einem Interview mit Bunte sprach sie offen über ihre Schwangerschaft. Besonders überraschend: Lulu, die sonst durchaus zu Ängsten neige, habe während der Schwangerschaft ein starkes Vertrauen in sich selbst gespürt. "Seitdem ich schwanger bin, habe ich so ein ganz krasses Urvertrauen gehabt und bin total gespannt, wie die Geburt verläuft", verriet sie. Der Start in die Schwangerschaft war für die werdende Mama allerdings alles andere als leicht: In den ersten fünf Monaten kämpfte sie stark mit Übelkeit.

IMAGO / Eventpress Lulu Lewe bei Glamour "Women of the Year"-Awards

Instagram / lvlv.mvsic Bastian Scheibe und Lulu Lewe, August 2025

Instagram / lvlv.mvsic Lulu Lewe, Sängerin