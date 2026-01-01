Neujahrsbaby: Lulu Lewe begrüßt ihr erstes Kind auf der Welt

Für Lulu Lewe könnte das neue Jahr wohl nicht besser beginnen: Die Sängerin begrüßte vor wenigen Stunden ihr erstes Baby auf der Welt! Bereits kurz nach der Geburt teilt sie süße Schnappschüsse aus dem Krankenhaus auf Instagram – und verrät sogar schon den Namen des Kleinen. "Lounis Noé Lewe – unser Neujahrsbaby", schwärmt sie und fügt hinzu: "Endlich wissen wir, wovon alle Eltern sprechen: dieses unbeschreibliche, überwältigende Gefühl, wenn man sein Kind das erste Mal im Arm hält. Bedingungslose Liebe einfach."

Die kleine Schwester von Sarah Connor (45) und Anna-Maria Ferchichi (44) und ihr Partner sind sich einig: Das ist der schönste Start ins Jahr 2026. "Wir sind hin und weg und total verliebt in unseren kleinen Mann. Starren ihn die ganze Zeit an", gesteht sie. In den vergangenen Tagen hatte sich das Paar schon intensiv darauf eingestellt, dass es jederzeit losgehen könnte. "Ich wusste: Wenn er nach seinen Eltern kommt und das Feiern liebt, dann kommt er an Silvester oder Neujahr", scherzt die frischgebackene Mama.

Die Vorfreude der 33-Jährigen auf ihren Nachwuchs war supergroß. Details dazu, wie die Geburt ablief, verriet Lulu bislang noch nicht, jedoch betonte sie bereits zuvor, dass sie keine Angst vor dieser Erfahrung habe. "Seitdem ich schwanger bin, habe ich so ein ganz krasses Urvertrauen gehabt und bin total gespannt, wie die Geburt verläuft", verriet sie vor wenigen Wochen gegenüber Bunte.

Instagram / lvlv.mvsic Lulu Lewe nach Geburt ihres Sohnes, Januar 2026

Imago Lulu Lewe zu Gast bei den GLAMOUR Women of the Year Awards 2025

Instagram / lvlv.mvsic Bastian Scheibe und Lulu Lewe im Juli 2025