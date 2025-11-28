"Urvertrauen": Lulu Lewe freut sich auf Geburt ihres Babys

Lulu Lewe befindet sich im Schwangerschaftsendspurt. In wahrscheinlich nur wenigen Wochen steht der Sängerin die Geburt ihres ersten Babys bevor – und sie kann es gar nicht mehr abwarten. Wie sie einer Fragerunde in ihrer Instagram-Story verrät, hat Lulu "gar keine Angst". Vielmehr freut sie sich sogar auf die Entbindung! "Ich habe gar keine Angst vor der Geburt. Also seit Tag eins nicht. Und eigentlich bin ich ein ängstlicher Mensch, würde ich schon sagen und habe viel Respekt vor Dingen, die ich nicht kenne und so. Aber ich muss sagen, ich habe so ein ganz krasses Urvertrauen irgendwie in mich und meinen Körper. Und ich bin so positiv gestimmt und bin auch sehr dankbar darüber. [...] Angst habe ich wirklich gar nicht. Ich freue mich eigentlich jetzt eher drauf", erklärt sie.

Die ehemalige Let's Dance-Kandidatin habe schon diverse Geburtsgeschichten gehört und wisse, dass "da viele Dinge passieren können". Nichtsdestotrotz ist sie "einfach gespannt" und lässt alles auf sich zukommen. Die Geburt muss die "Schweben"-Interpretin nicht allein durchstehen. Wie sie ihren Followern weiter verrät, planen sie und ihr Partner Basti, dass er in dem Moment an ihrer Seite ist. Lulu wünscht sich, ihren Nachwuchs natürlich, vaginal zu entbinden. "Aber wenn es aus bestimmten Gründen zum Kaiserschnitt kommt, ist das auch ok", gibt die Schwester von Sarah Connor (45) zu verstehen.

Lulu und Basti gehen bereits seit einigen Jahren gemeinsam durchs Leben. Im Juli 2022 krönte das Paar seine Liebe mit dem Jawort. Dass sie drei Jahre später gemeinsam Nachwuchs – einen Sohn – erwarten, verkündeten sie im Juli mit einem herzlichen Post auf Instagram. "Wir bekommen ein Baby. Ein kleines Muckilein wächst in mir heran und wir könnten nicht glücklicher sein", kommentierte Lulu ihren Beitrag überglücklich.

Anzeige Anzeige

Imago Lulu Lewe zu Gast bei den GLAMOUR Women of the Year Awards 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / lvlv.mvsic Lulu Lewe, Sängerin

Anzeige Anzeige

Instagram / lvlv.mvsic Lulu Lewe und ihr Partner Basti