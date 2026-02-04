Lulu Lewe schwärmt vom Leben als frischgebackene Mama

Lulu Lewe ist überglücklich. Die Sängerin ist an Neujahr erstmals Mama geworden – und scheint darin vollkommen aufzugehen. "Ja, ich bin jetzt einfach Mama. Das ist so krass. Das ist so ein krass, wunderschönes Gefühl", schwärmt sie in einem Video auf Instagram. Und auch der frischgebackene Vater liebt seine neue Rolle. "Basti und ich sind superstolze Eltern. Wir sind so verliebt in den Kleinen", verkündet sie.

Lounis Noé Lewe, wie Lulu und Basti ihren Sohn genannt haben, scheint ein wahrer Engel zu sein: "Er macht es uns sehr einfach. Er ist bisher ein sehr zufriedenes Baby." "Das ist so krass, ihn jetzt so bei uns zu haben, weil wir haben neun Monate lang immer darüber geredet, so bald ist er hier bei uns. Bald liegt er hier. Bald ist er hier mit am Tisch", schwelgt die ehemalige Let's Dance-Kandidatin in aufregender Erinnerung. Nun Mama zu sein, fühle sich genau richtig an. "Es fühlt sich auch irgendwie so natürlich an, als hätte ich nichts anderes gemacht. Auch die Geburt war super schön. Also, Basti und ich haben beide gesagt, es war eine superschöne Geburt", erklärt sie.

Die Entbindung sei "komplikationsfrei, ohne große Störungen" verlaufen. Anders als Lulu es sich vor der Geburt vorgestellt hatte. Selbstverständlich gebe es auch während ihrer Mutterschaft "Momente, die mal etwas schwieriger" sind, wie beispielsweise das Wochenbett, das für die "Schweben"-Interpretin anstrengend gewesen sei. "Aber im Großen und Ganzen ist es wirklich einfach krass, überwältigend und noch viel schöner, als es alle anderen sagen", schließt Lulu zufrieden ab.

Anzeige Anzeige

Instagram / lvlv.mvsic Lulu Lewe und Basti mit ihrem Sohn

Anzeige Anzeige

Instagram / lvlv.mvsic Basti Scheibe, Ehemann von Lulu Lewe, mit ihrem gemeinsamen Sohn Lounis

Anzeige Anzeige

Instagram / lvlv.mvsic Lulu Lewe und ihr Mann Bastian Scheibe nach Geburt ihres Sohnes, Januar 2026