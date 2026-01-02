So süß gratuliert Anna-Maria Schwester Lulu Lewe zur Geburt

Pünktlich zum Jahreswechsel ist Lulu Lewe in ein ganz neues Kapitel gestartet: Die Sängerin ist zum ersten Mal Mutter geworden und durfte ihren kleinen Sohn Lounis Noé auf der Welt begrüßen. Der Junge kam zum Neujahr zur Welt und machte damit aus dem Jahresbeginn ein ganz besonderes Familienfest. Nun meldet sich auch Lulus große Schwester Anna-Maria Ferchichi (44) öffentlich zu Wort und teilt ihre Freude mit ihren Followern. Auf Instagram repostet sie den Beitrag zur Geburt des Babys und sendet der frischgebackenen Mama und dem Neugeborenen damit einen ganz persönlichen, emotionalen Willkommensgruß, der deutlich macht, wie eng die Schwestern verbunden sind.

Zu dem Repost schreibt die Influencerin die liebevollen Worte: "Herzlich willkommen auf der Welt, kleiner Schatz." Mit einem roten Herz-Emoji unterstreicht sie ihre Rührung und fügt hinzu: "Unsere Familie wächst und wächst." Für die achtfache Mutter ist der kleine Lounis ein weiteres geliebtes Mitglied einer ohnehin schon großen Patchwork-Familie. Die öffentlichen Zeilen wirken wie ein digitaler Glückwunschkarten-Moment, in dem die stolze Tante ihre Begeisterung mit der Community teilt. Fans reagieren in den Kommentaren mit zahlreichen Glückwünschen für Lulu, die nun selbst zum ersten Mal dieses besondere Familienglück erlebt, und freuen sich mit den Schwestern über das Neujahrsbaby.

Lulu selbst meldete sich kurz nach der Geburt mit emotionalen Zeilen bei ihren Fans. In ihrer Instagram-Story verriet die Sängerin: "Lounis Noé Lewe – unser Neujahrsbaby." Auf den ersten Fotos aus dem Krankenhaus strahlten sie und ihr Mann Bastian Scheibe mit dem kleinen Lounis und feierten diesen besonderen Familienmoment. Die 33-Jährige schwärmte in ihrer Botschaft: "Endlich wissen wir, wovon alle Eltern sprechen: dieses unbeschreibliche, überwältigende Gefühl, wenn man sein Kind das erste Mal im Arm hält. Bedingungslose Liebe einfach." Für das Paar war damit klar: Das neue Jahr hätte nicht schöner starten können.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und ihre Schwestern Lulu und Valentina

Instagram / lvlv.mvsic Lulu Lewe und ihr Sohn Lounis Noé, Januar 2026

Instagram / lvlv.mvsic Lulu Lewe und ihr Mann Bastian Scheibe nach Geburt ihres Sohnes, Januar 2026