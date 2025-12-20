Diese Diät soll Lulu Lewe die Geburt ihres Babys erleichtern

Baby-Countdown bei Lulu Lewe: Die Sängerin ist in der 38. Schwangerschaftswoche und zählt die Tage, bis ihr kleiner Sohn Ende Dezember das Licht der Welt erblickt. Gemeinsam mit Ehemann Basti Scheibe rüstet sie sich für den großen Moment – und gewährt ihren Followern auf Instagram intime Einblicke in die letzten Vorbereitungen. Dort verrät Lulu, dass sie seit Kurzem eine spezielle Ernährungsform für Schwangere ausprobiert. Ihr Plan: Industriezucker und Weizen sind gestrichen, um die Geburt zu erleichtern. "Es heißt, dadurch können möglicherweise Schmerzen reduziert, der Geburtsverlauf verkürzt werden", schreibt die werdende Mama ihren Fans auf Instagram – mit spürbarer Vorfreude und einer Portion Neugier, ob die Methode hält, was sie verspricht.

Konkret setzt Lulu auf die sogenannte Louwen-Diät, mit der sie nach eigener Aussage seit der 36. Woche unterwegs ist. In einem "What I eat in a Day" zeigt sie, was bei ihr auf den Teller kommt. Morgens selbst gemachte Pancakes mit Mandelmus und frischen Früchten, später eine Handvoll salzige Oliven, mittags ein Teller vitaminreiches Obst. Abends wird gekocht – eine cremige Kürbispasta, für die Hokkaido, Zwiebeln, Feta und Gewürze im Ofen garen und anschließend püriert werden; dazu Kichererbsenpasta als Eiweiß-Booster und zur Vermeidung von Blutzuckerspitzen, ganz im Sinne der Methode. Lulu erklärt, dass der Ansatz auf einem möglichst stabilen Blutzuckerspiegel basiert, der die Wirkung geburtsrelevanter Hormone nicht ausbremsen soll. "Ob es was gebracht hat, kann ich erst nach der Geburt in etwa sagen", hält sie fest und bittet implizit um Geduld bis zum großen Finale.

Abseits der Menüpläne zeigt die Künstlerin ihren Alltag im Vorfeld der Geburt nahbar und strukturiert. Die Sängerin greift in ihren Stories immer wieder zu kurzen Erklärungen und beantwortet Fragen direkt, was bei ihrer Community gut ankommt. Familienmomente mit Basti blitzen zwischen den Updates auf, kleine Blicke auf die Nestbau-Phase inklusive. Die Musikerin wirkt gelassen, bereitet sich aber sichtbar mit vielen kleinen Routinen vor – vom Einkauf passender Lebensmittel bis zur abendlichen Kochsession, bei der sie sich Zeit nimmt und Rezepte variiert. Diese Mischung aus Vorfreude und Pragmatismus zieht sich durch ihre Posts und schafft das Gefühl, beim Endspurt zu zweit mitzuwachsen – mit ihr und dem Baby, das nun jeden Tag anklopfen könnte.

Imago Lulu Lewe beim Bunte New Faces Award im Delphi Kino in Berlin, 08.05.2025

Imago Lulu Lewe zu Gast bei den GLAMOUR Women of the Year Awards 2025

Getty Images Lulu Lewe 2024 in Berlin