"Höhen und Tiefen": Lulu Lewe meldet sich aus dem Wochenbett

Lulu Lewe startet mit ganz besonderen Neuigkeiten ins Jahr 2026: Am 1. Januar sind die Sängerin und ihr Ehemann Basti Scheibe zum ersten Mal Eltern geworden und durften ihren Sohn Lounis Noé im Krankenhaus begrüßen. Zwölf Tage nach der Geburt meldet sich die Schwester von Sarah Connor (45) nun bei Instagram aus dem Wochenbett und nimmt ihre Community ehrlich in diese Ausnahmesituation mit. Warm eingepackt in Mantel und Mütze steht Lulu mit einer Tasse Stilltee auf der verschneiten Dachterrasse und genießt für ein paar Minuten die kalte Winterluft, während sie erzählt, wie intensiv die Zeit seit der Geburt für sie gewesen ist.

In ihrer Story beschreibt die Musikerin, dass die kurze Zeit im Schnee sich wie ein kleiner Ausflug anfühlt. "Ich habe vor zwölf Tagen mein Kind bekommen und bin seitdem nicht einmal draußen gewesen", erklärt Lulu und sagt, sie habe sich nach den wenigen Momenten an der frischen Luft direkt wieder hinlegen müssen, weil sie sich noch nicht richtig fit fühle. Das Wochenbett sei mental und körperlich anstrengend und dürfe nicht unterschätzt werden, es gebe "Höhen und Tiefen" – das, was ihre Follower sehen, sei nur ein winziger Ausschnitt. Zuvor teilte die frischgebackene Mama aber auch schöne Neuigkeiten über ihren Sohn: Eine Followerin habe gefragt, ob Lounis ein Schreibaby sei, worauf sie antwortet, er sei "das komplette Gegenteil von einem Schreibaby" und unglaublich entspannt. Stillen und Schlafen würden gut klappen.

Die Geburt von Lounis Noé war nicht nur für Lulu und Basti ein bewegender Moment, sondern auch für die ganze Familie. Besonders ihre Schwester Anna-Maria Ferchichi (44) hatte kurz nach der Geburt ihrer Freude Ausdruck verliehen und einen liebenswerten Willkommensgruß auf Instagram geteilt. Dass die Geschwister eine enge Beziehung pflegen, ist bekannt, und Lulus neues Familienglück wird sicher von allen unterstützt. Dennoch verzichtet das Paar vorerst auf größere Besuche, da Lulu sich weiterhin schonen möchte.

Imago Lulu Lewe beim Bunte New Faces Award im Delphi Kino in Berlin, 08.05.2025

Instagram / lvlv.mvsic Lulu Lewe und ihr Mann Bastian Scheibe nach Geburt ihres Sohnes, Januar 2026

Imago Anna-Maria Ferchichi bei der Bertelsmann Party 2025 in Berlin

