Lulu Lewe hat keine Angst vor der Geburt ihres Babys

Lulu Lewe erwartet ihr erstes Kind und könnte nicht glücklicher sein. Die Sängerin war beim Esquire Townhouse in Berlin an der Seite ihres Partners Basti Scheibe zu sehen und strahlte übers ganze Gesicht. In einem Interview mit Bunte sprach sie über ihre Schwangerschaft und die Freude auf das bald beginnende neue Kapitel in ihrem Leben. Besonders bemerkenswert: Lulu, die sonst zu Ängsten neige, vertraut in dieser besonderen Zeit vollkommen auf sich und hat keine Angst vor der Geburt. "Seitdem ich schwanger bin, habe ich so ein ganz krasses Urvertrauen gehabt und bin total gespannt, wie die Geburt verläuft", erzählte sie offen.

Dabei war der Start in ihre Schwangerschaft alles andere als leicht. Lulu verriet, dass sie in den ersten fünf Monaten stark mit Übelkeit zu kämpfen hatte. Nun genießt sie die ruhigeren Momente und freut sich über jeden Arzttermin, bei dem sie ihr Baby auf dem Ultraschall erleben kann. Während es für die 33-Jährige das erste Kind ist, sind ihre beiden älteren Schwestern Anna-Maria Ferchichi (43) und Sarah Connor (45) bereits mehrfache Mamas. Mit jeweils acht und vier Kindern kann sich die junge Sängerin bei den beiden sicher einiges an Tipps abholen. Während Lulus Bauch wächst und wächst, haben sich die werdenden Eltern schon für einen Namen entschieden. Wie ihr kleiner Sohn heißen wird, bleibt jedoch bis zur Geburt ein Geheimnis. Sie gaben lediglich preis, dass dieser eher ungewöhnlich ist, sich aber nicht zu extravagant anhört.

Mit der Geburt ihres ersten Kindes geht für Lulu und Basti ein großer Wunsch in Erfüllung. Das Paar lernte sich vor zehn Jahren kennen und ist bereits sechs Jahre lang verheiratet. Wie bereit sie für den nächsten gemeinsamen Schritt sind, betonte die Musikerin nach der Veröffentlichung der frohen Nachricht gegenüber Bunte. "Das Baby macht uns auf jeden Fall komplett", freute sie sich, während ihr Ehemann schwärmte: "Ich sehe, wie die Kugel jeden Tag wächst, und das ist traumhaft. Eigentlich das Schönste, was man erleben kann."

Instagram / lvlv.mvsic Lulu Lewe im Oktober 2025

Instagram / lvlv.mvsic Lulu Lewe, Oktober 2025

Instagram / lvlv.mvsic Bastian Scheibe und Lulu Lewe im Juli 2025