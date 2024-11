So besonders ist Luke Bryans Bindung zu Katy Perrys Tochter

Luke Bryan (48) ist nicht nur ein gefeierter Country-Star und beliebter Juror bei American Idol, sondern anscheinend auch ein Freund, auf den man zählen kann. Wie er gegenüber E! News verrät, hat er auch nach dem Ausstieg seiner Co-Jurorin Katy Perry (40) aus der Show regelmäßigen Kontakt zu ihr und ihrer Familie. "Katy und ich schreiben uns ab und zu, und ich erkundige mich, wie es ihr geht", erzählt Luke. Der "Buy Dirt"-Interpret spricht auch über seine Zuneigung zu Katys und Orlandos Tochter Daisy Dove (4) und verrät dabei ihren niedlichen Spitznamen für ihn: "Es ist schön zu sehen, wie es ihnen allen geht. Und hoffentlich wird mich Daisy noch lange Onkel Luke nennen."

Mit Katys Ausstieg hat sich bei "American Idol" einiges verändert – vor allem für Luke, der ab dem nächsten Jahr gemeinsam mit Carrie Underwood (41) in der Jury sitzt. "Carrie muss das Ganze in Echtzeit lernen. Es gibt schließlich keine 'American Idol'-Jurorenschule", witzelt er. Doch die Sängerin bringt eine ganz eigene Perspektive mit: 2005 gewann sie die Show und war somit laut Luke "auf der 'American Idol'-Schule für Kandidaten". In der "Must Watch Show" erklärt die "Cry Pretty"-Interpretin, wie prägend diese Zeit für ihre Karriere war. "Es war wie ein Bootcamp für Stars, und ich habe so viel gelernt, was mir bis heute hilft", betont sie.

Carrie kann ihre neue Herausforderung als Jurorin kaum erwarten. Bei einem Überraschungsauftritt bei der "Music Row Happy Hour" in Las Vegas spricht die Blondine voller Vorfreude über ihre neue Rolle. "Ich fühle mich so gesegnet. Ich bin zwar in der Country-Musik verwurzelt, aber habe auch mit vielen anderen Musikrichtungen zu tun gehabt", lässt Carrie verlauten. Dabei liegt ihr besonders ein einfühlsamer Umgang mit den Kandidaten am Herzen – sie wolle "ehrlich und konstruktiv" sein, aber stets freundlich bleiben.

Anzeige Anzeige

Backgrid Orlando Bloom, Tochter Daisy und Katy Perry, September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Carrie Underwood bei den People's Choice Awards 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige