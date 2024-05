Jason Aldean singt für seinen verstorbenen Freund Toby Keith

Diesen Freitag werden im US-Bundesstaat Texas die Academy of Country Music Awards verliehen. Neben der eigentlichen Preisverleihung wird der eine oder andere Künstler auch auf der Bühne stehen. So beispielsweise Jason Aldean (47). Doch der Musiker wird nicht irgendeinen Song performen. Im Gedenken an den verstorbenen Countrystar Toby Keith (62) wird er dessen Hit "Should've Been A Cowboy" zum Besten geben. "Ich fühle mich geehrt, meinem Freund, dem einzigartigen Toby Keith, mit einer besonderen Performance bei den ACM Awards Tribut zu zollen. Schließt euch mir an, wenn wir sein Vermächtnis und die Spuren, die er in der Country Music hinterlassen hat, feiern", verkündet Jason auf Instagram.

Die Nachricht, dass Toby verstorben ist, erreichte die Fans Anfang Februar. "Toby Keith ist vergangene Nacht, am 5. Februar, im Kreis seiner Familie verstorben", hieß es in einem Statement im Netz. Zuvor hatte der US-Amerikaner lange gegen eine hartnäckige Magenkrebserkrankung gekämpft. Trotz der Krankheit hatte er sich aber guter Dinge gezeigt und war sogar noch aufgetreten. "Er kämpfte seinen Kampf mit Anmut und Mut", beschrieb seine Familie. Posthum wurde Toby dann in die Country Music Hall of Fame aufgenommen und auch bei den CMT Awards gab es einen ergreifenden Tribut.

Im Netz trauerten nicht nur zahlreiche Fans um das Ableben des Sängers – auch seine Kollegen aus der Country-Music-Szene meldeten sich zu Wort. So schrieb unter anderem Dolly Parton (78): "Es ist immer hart, wenn wir einen unserer Brüder und Schwestern der Country Music verlieren. Toby war einer der Größten." Auf X teilte Luke Combs (34) ebenfalls sein Beileid: "Verdammt, Ruhe in Frieden, Toby. Ich kann es nicht glauben." "Toby war eine große Erscheinung in der Szene und jemand, zu dem ich immer aufgeschaut habe. Du und deine Musik werden immer in Erinnerung bleiben, Großer", schloss Jason sich an.

Getty Images Toby Keith, Sänger

Getty Images Jason Aldean im Dezember in Las Vegas

