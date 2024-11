Vor Feiertagen: Jason Aldean genießt Luxus-Trip mit Familie

Jason Aldean (47) und seine Frau Brittany entfliehen dem Winter und gönnen sich einen sonnigen Trip auf die Bahamas. Mit den Urlaubsschnappschüssen machen der Countrystar und seine Liebste ihre Fans zu Hause sicher ein wenig neidisch. Zusammen mit ihren Kindern genießt das Paar die Sonne, den traumhaften Strand mit türkisblauem Wasser, das leckere Essen und sogar ein paar Cocktails. Auch das ein oder andere Pärchenselfie ist dabei. Die Karibik hinter sich zu lassen und in die USA und in den Alltag zurückzukehren, fiel Jason und Brittany sichtlich schwer. Am Abreisetag schreibt Brittany bei Instagram: "Es war so schwer, das Paradies heute Morgen zu verlassen."

Besonders die niedlichen Pärchenbilder dürften Jasons Fans erfreuen. Seine Brittany ist nämlich seine größte Unterstützerin. Sei es am Bühnenrand oder abseits des Rampenlichts. Immerhin sind die beiden auch schon seit 2015 verheiratet. Für den Sänger ist es bereits die zweite Ehe. Aus seiner ersten Ehe brachte er zwei Töchter mit in die Beziehung mit der 36-Jährigen. Zusammen mit Brittany konnte Jason seine Familie bereits zweimal erweitern. 2017 kam Sohnemann Memphis zur Welt und zwei Jahre darauf seine Schwester Navy. Zusammen bilden die sechs eine fast schon perfekte kleine Patchworkfamilie.

Die Unterstützung seiner Familie ist für Jason sicher unverzichtbar. Der 47-Jährige gehört nämlich zu den etabliertesten Musikern der Countryszene. Songs wie "She's Country" begeistern die Fans bis heute. Seine Musik brachte Jason bereits mehrfach Goldstatus und sogar die ein oder andere Platin-Schallplatte in den USA und in Kanada ein. Auch seine Konzerte sind beliebt. Doch 2017 endete eine seiner Shows in Las Vegas in einer Tragödie. Noch während Jason im Rahmen des "Route 91 Harvest"-Festivals auf der Bühne stand, schoss ein Attentäter wahllos in den Zuschauerraum. Über 50 Menschen starben und es gab etwa 400 Verletzte. Erst rund zwei Jahre später trat der US-Amerikaner wieder in Sin City auf. Seinen Auftritt widmete er den Opfern des Attentats.

Instagram / brittanyaldean Jason und Brittany Aldean, November 2024

Getty Images Jason Aldean bei einem Konzert

