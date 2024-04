Katy Perry hatte bei "American Idol" fast Nippelblitzer!

Das ist gerade noch gut gegangen! Während American Idol hätte Katy Perry (39) beinahe mehr Haut gezeigt, als ihr lieb gewesen wäre. In der Live-Show am Sonntag ging nämlich ihr skulpturales 3-D-Top kaputt – und hätte so fast die Brüste der Sängerin enthüllt! Daraufhin musste eine Schar an Crewmitgliedern Katy dabei helfen, ihr Oberteil zu reparieren. Und wie es sich für einen guten Jury-Kollegen gehört, eilte ihr auch Luke Bryan (47) zur Hilfe. Einen Clip des Vorfalls teilt die "Roar"-Interpretin jetzt auf ihrem Instagram-Account und zeigt: Sie nimmt es mit Humor!

"Mein Oberteil muss anbleiben. Wenn es nicht repariert werden kann, wird diese Show mehr bekommen, als sie wollte", sagt Katy, während das Fernsehteam mit allen möglichen Werkzeugen versucht, ihr zu helfen. Mit einer Schere in der Hand gesellt sich dann Luke zu der Truppe und ruft: "Ich hab's! Ich mache mich ans Werk." Gesagt, getan – aber funktioniert hat es nicht. Katy muss ihren Oberkörper mit einem Kissen verdecken, nachdem sie sich zunächst unter dem Jury-Tisch versteckt hatte.

Letztendlich gibt Katy dem Auftritt von Kandidat Roman Collins die Schuld, der an dem Abend "It's A Man's Man's Man's World" – zu Deutsch: Es ist eine Männerwelt – von James Brown singt. "Der Song hat mein Top kaputtgemacht! Ich schätze, es ist doch eine Frauenwelt", witzelt die 39-Jährige. Seine Performance war demnach sehr überzeugend – so wie ihr eigener Auftritt auf dem roten Teppich mit ihrem Verlobten Orlando Bloom (47)? Bei der Verleihung des Breakthrough Prize in Los Angeles am Samstagabend präsentierten die beiden einen umwerfenden Look – ein schwarzes, elegantes Ensemble aus Kleid und Anzug.

Instagram / katyperry Katy Perry und Luke Bryan bei "American Idol"

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom, 2024

