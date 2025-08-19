Fieberalarm: Jason Aldeans Tochter landet in Notaufnahme

Am Wochenende brachte Brittany, die Ehefrau von Jason Aldean (48), ihre Tochter Navy in die Notaufnahme, nachdem die Sechsjährige unter sehr hohem Fieber gelitten hatte. In einem Instagram-Update teilte die Frau des Country-Stars mit, dass das Fieber zunächst zu Hause beobachtet wurde, es aber nicht zurückging. "Navy hat einfach einen Virus. Wir mussten Stunden warten, nur um zu hören, dass man nichts tun kann, außer es seinen Lauf nehmen zu lassen", schrieb Brittany in einer Story. Später postete sie ein Foto ihres schlafenden Kindes mit einem kühlen Waschlappen auf der Stirn und hoffte auf eine Besserung der Beschwerden.

Währenddessen widmete sich Jason seinerseits wohltätigen Zwecken. Am Montag berichtete der Musiker auf Social Media von seiner Teilnahme an der Charity-Veranstaltung "Heroes for Children". Zusammen mit Unterstützern und Sponsoren, darunter auch die Houston Astros, spielte er Minigolf und sammelte 170.779 Euro für den guten Zweck. "Was für ein großartiges Wochenende mit mutigen Kindern und meinen Freunden", schrieb er zu den Schnappschüssen des Events.

Die Familie Aldean hat bereits einige Hochs und Tiefs durchlebt. Jason war zuvor mit Jessica Ussery verheiratet, mit der er zwei Töchter, Keeley und Kendyl, hat. Die Ehe endete 2013, nachdem er sich öffentlich zu seiner heutigen Frau Brittany bekannte. Seit 2015 sind die beiden verheiratet und zeigen regelmäßig Einblicke in ihr Familienleben mit ihren gemeinsamen Kindern. Besonders in schwierigen Zeiten, wie der jüngsten Erkrankung von Navy, betonen Jason und Brittany die Wichtigkeit des familiären Rückhalts. Jason selbst bezeichnete Brittany kürzlich als "die beste Ehefrau und Mutter, die man sich vorstellen kann".

Jason Merritt/Getty Images for dcp Jason Aldean und Brittany Kerr bei einer Veranstaltung in Nashville

Getty Images Jason Aldean und Tully Kennedy im Dezember 2019 in Las Vegas

