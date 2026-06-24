Bunnie Xo finanzierte Ex Jelly Rolls Karriere mit Sexarbeit

Gut einen Monat nach der öffentlich gewordenen Scheidung von Rapper Jelly Roll (41) hat seine Noch-Ehefrau Bunnie Xo in ihrem Podcast "Dumb Blonde" überraschend offene Worte über die gemeinsamen Anfangsjahre gefunden. Die Podcasterin enthüllt, dass sie die frühe Musikkarriere ihres Mannes mit Sexarbeit und mithilfe von Sugar Daddys finanziert habe. "Als Jay und ich uns zusammentaten, waren wir zwei Kids, die buchstäblich nichts hatten", erklärt sie in der aktuellen Folge. Anwälte, Reisen, Touren – all das habe sie durch ihre damalige Arbeit als hochpreisige Escortdame gestemmt.

Bunnie lässt keine Zweifel daran, wie ernst es ihr mit diesen Aussagen ist. "Ich habe auf Tour Kunden getroffen, nur um unser Leben damals zu finanzieren", schildert sie im Podcast. Gleichzeitig blickt sie auf die emotionale Seite ihrer Beziehung zurück. Sie habe sich stets als diejenige gesehen, die alles zusammengehalten hat – und sich dabei zunehmend allein gefühlt. "Ich war immer diejenige, die ihn beschützt hat, immer diejenige, die dafür gesorgt hat, dass es ihm gut geht", betont sie. Irgendwann habe sie aber aufgehört, ihm hinterherzulaufen: "Wir haben einfach nicht mehr kommuniziert. Wir waren nicht mehr auf einer Wellenlänge."

Bunnie Xo und Jelly Roll lernten sich 2015 in Las Vegas kennen und heirateten ein Jahr später. Jelly Roll reichte im Mai dieses Jahres die Scheidung ein, am 15. Juni wurde sie öffentlich bekannt. Als offizielle Begründung wurden "unüberwindbare Differenzen" angegeben. Bunnie Xo hatte in einer früheren Podcast-Folge erzählt, dass es an Muttertag zu einem entscheidenden Streit gekommen sei, in dessen Verlauf sie ihren Mann selbst aufgefordert habe, die Scheidungspapiere einzureichen.

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Getty Images Bunnie Xo und Jelly Roll bei der Pre-GRAMMY Gala 2026 in Los Angeles

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Getty Images / Jason Kempin Jelly Roll und seine Frau Bunnie DeFord 2025

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