Fußballerin Alisha Lehmann hat sich mit Realitystar verlobt

Alisha Lehmann (27) wagt den nächsten Schritt: Die Schweizer Nationalspielerin hat sich mit ihrem Freund Montel McKenzie verlobt. Auf Instagram verkündete die Fußballerin die frohe Nachricht mit einer Reihe romantischer Strandaufnahmen. Darauf ist zu sehen, wie Montel vor ihr auf die Knie geht und ihr einen Ring ansteckt. Dazu schreibt sie schlicht "Für immer und ewig" und ergänzt den Beitrag mit einem Herz-Emoji. Alisha und der ehemalige Love Island-Kandidat machten ihre Beziehung erst im Januar offiziell – ebenfalls über Instagram. Nun folgt bereits das nächste Liebes-Highlight.

Auf den neuen Bildern wirkt das Paar überglücklich: Alisha posiert im Kleid und präsentiert dabei ihren funkelnden Verlobungsring, während Montel sie am Strand innig umarmt und küsst. Bereits zu Alishas 27. Geburtstag hatte der Realitystar auf seinem eigenen Instagram-Account eine Fotoreihe mit gemeinsamen Pärchen- und Kuschelaufnahmen veröffentlicht und damit die Beziehung bestätigt. Die Fußballerin kommentierte den Beitrag damals mit "Love you" und einem Kuss-Emoji. Montel ist in England vor allem durch seine Teilnahme an der Kuppelshow Love Island bekannt, verfolgt jedoch ebenfalls eine Fußballkarriere. Er spielt für Folkestone Invicta in der Isthmian League Premier Division.

Kennengelernt haben sich Alisha und Montel in der Ballers League UK, einer Hallenfußball-Showliga mit Ex-Profis, Prominenten und Content Creators. Dort ist die 27-Jährige gemeinsam mit Moderatorin Maya Jama (31) als Teamleaderin aktiv, Montel steht in ihrem Team unter Vertrag. Für die Liebe kehrte die Schweizerin im vergangenen Winter nach nur einem halben Jahr beim FC Como nach England zurück und schloss sich Leicester City an. Schon damals zeigte sich das Paar regelmäßig gemeinsam auf Social Media und teilte intime Einblicke aus seinem Alltag – nun folgt mit der Verlobung am Meer der nächste Schritt.

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Instagram / alishalehmann7 Montel McKenzie und Alisha Lehmann im Juni 2026

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Instagram / alishalehmann7 Montel McKenzie und Alisha Lehmanns Verlobung

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Instagram / montelmckenzie Montel McKenzie und Alisha Lehmann

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