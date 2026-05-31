Kritik: Alisha Lehmann feiert Titelgewinn mit innigem Kuss

Alisha Lehmann (27) könnte derzeit kaum glücklicher wirken. Die Schweizer Fußballerin verfolgte am Freitag, wie ihr Partner Montel McKenzie mit seinem Team den Titel in der Baller League gewann. Nach dem Erfolg kam es zu emotionalen Szenen: Die beiden wurden bei einem innigen Kuss auf dem Spielfeld fotografiert und zeigten ihre Freude auch in den sozialen Medien. Unter dem veröffentlichten Instagram-Video schrieb Alisha: "Ich habe im Leben gewonnen." Montel richtete ebenfalls liebevolle Worte an seine Partnerin und antwortete: "Ohne dich hätte ich das nicht geschafft, Baby."

In den Kommentarspalten des Schweizer Portals Blick fielen die Reaktionen hingegen recht spöttisch aus. Mehrere Nutzer äußerten Zweifel daran, wie spontan die Szenen tatsächlich gewesen seien. Vor allem das ständig sichtbare Smartphone sorgte für Diskussionen. Einige bezeichneten den Moment als gestellt und kritisierten, dass offenbar alles für die sozialen Medien festgehalten werde. Andere warfen Alisha vor, eher durch ihre öffentliche Inszenierung als durch sportliche Leistungen aufzufallen: "Die bringt sonst wohl gar nichts auf die Reihe, außer dass sie sich immer als Selbstdarstellerin publiziert." Auch die Baller League blieb nicht von Häme verschont. Mehrere Leser stellten den Stellenwert des Wettbewerbs infrage oder machten sich über das Format lustig. Daneben gab es aber auch Stimmen, die dem Paar ihr Glück gönnten und betonten, dass an einem öffentlichen Kuss nichts Anstößiges sei.

Die neue Beziehung markiert für Alisha ein weiteres Kapitel in ihrem privaten Leben, das in den vergangenen Jahren immer wieder öffentlich diskutiert wurde. Bereits früh standen ihre Partnerschaften im Fokus der Medien, wodurch ihr Liebesleben oft fast genauso viel Aufmerksamkeit erhielt wie ihre sportliche Karriere. Mit ihrem neuen Freund scheint die Nationalspielerin nun einen Partner gefunden zu haben, mit dem sie ihre Gefühle offen zeigt – von romantischen Schnappschüssen bis hin zu gemeinsamen Reisen. Erst vor wenigen Wochen hatte sie eine Reihe besonders intimer Pärchenfotos mit dem Fußballer gepostet. Kurz darauf verlor sie zahlreiche Follower. Medienexperten spekulieren, dass Montel ihren Fans so gar nicht zusagt und sie keine Lust auf Liebescontent hätten.

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Instagram / montelmckenzie Alisha Lehmann feiert ihren Freund Montel McKenzie

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Instagram / montelmckenzie Montel McKenzie und Alisha Lehmann

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Instagram / montelmckenzie Alisha Lehman und Montel McKenzie