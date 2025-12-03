Winterspiele 2026: Alisha Lehmann trägt die Flamme Italiens

Die Vorbereitungen für die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo laufen auf Hochtouren. Wie 20min.ch berichtete, wird Alisha Lehmann (26), die bekannte Schweizer Sportlerin, bei der feierlichen Eröffnung am 6. Februar als Feuerträgerin Teil des ikonischen Fackellaufs sein. Die Olympische Flamme, die in einer Zeremonie entzündet wurde, wird am 4. Dezember in Athen an die italienischen Veranstalter übergeben. Ein weiterer prominenter Teilnehmer: Fußballstar Zlatan Ibrahimovic (44), der ebenfalls als Fahnenträger zu den Feierlichkeiten stoßen wird.

Nach der Übergabe im historischen Panathinaiko-Stadion, dem Austragungsort der ersten Olympischen Spiele der Neuzeit im Jahr 1896, beginnt die Reise der Flamme durch die verschiedenen Regionen Italiens. Während des umfangreichen Fackellaufs werden Tausende von Trägerinnen und Trägern die Flamme begleiten und dabei den olympischen Geist zelebrieren. Alisha, deren Rolle hierbei besonders hervorgehoben wurde, wird ein Glanzlicht des internationalen Programms sein. Die Strecke durch das Gastgeberland dient nicht nur als symbolischer Akt, sondern verbindet die Menschen und Regionen Italiens auf sportliche Weise.

Für Alisha markiert die Ernennung zur Feuerträgerin einen besonderen Moment in ihrer Karriere. Die Sportlerin aus der Schweiz, die vor allem durch ihre Leistungen auf dem Fußballplatz bekannt wurde, hat sich auch abseits des Spielfelds einen Namen gemacht. Mit über 15 Millionen Followern in sozialen Medien ist sie zu einer der gefragtesten Persönlichkeiten ihrer Branche geworden. Ihre Teilnahme an den Olympischen Winterspielen zeigt einmal mehr, wie vielseitig ihr Einfluss ist, und unterstreicht ihre Bedeutung als Botschafterin für Sport und Zusammenhalt.

Getty Images Alisha Lehmann, Fußballspielerin

Getty Images Zlatan Ibrahimovic, ehemaliger Fußballprofi

Instagram / alishalehmann7 Alisha Lehmann