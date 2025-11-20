Alisha Lehmann reagiert humorvoll auf Einbruch in ihr Haus

Der Schock sitzt tief: Alisha Lehmann (26), Schweizer Fußballnationalspielerin, wurde diese Woche erneut Opfer eines Einbruchs. In ihrem Haus am Comer See hinterließen die Täter ein beachtliches Chaos, wie sie in einer Instagram-Story zeigte. Mit schwarzem Humor kommentierte sie das Desaster: "Wenn mal wieder Leute mein Haus ausrauben, könnt ihr dann bitte hinterher aufräumen, denn ich habe OCD." Lehmann, die offen mit ihrer Zwangsstörung umgeht, verzichtete auf Details. Es ist bereits der zweite Einbruch, den sie innerhalb kurzer Zeit erlebte, und sie hat Anzeige erstattet. Nun ermittelt die Polizei.

Der Einbruch setzt einer zunächst positiven Zeit in Italien einen Dämpfer auf. Erst vor wenigen Wochen hatte Alisha stolz von ihrem neuen Heim in Como erzählt. "In Como fühle ich mich am wohlsten von den Orten, an denen ich bisher gelebt habe", schwärmte sie öffentlich über die idyllische Lage ihres Hauses mit Blick auf den See. Trotz des traumhaften Wohnortes scheint das Versteckspiel mit der Öffentlichkeit komplizierter zu werden: Mit 16,2 Millionen Followern auf Instagram ist die Offensivspielerin nicht nur eine Sportikone, sondern auch eine Social-Media-Sensation, was ihre Privatsphäre immer wieder gefährdet.

Abseits ihrer Karriere auf dem Spielfeld ist Alisha auch durch ihren persönlichen Stil und Wandel bekannt. Seit ihrem internationalen Durchbruch hat sie ihr äußeres Erscheinungsbild stark verändert, was oft Diskussionen und Vergleiche auslöst. Mit vollem Make-up und gepflegter Erscheinung hebt sie sich optisch von vielen ihrer Kolleginnen ab und zeigt ihre glamouröse Seite. Auch zu den Einbrüchen lässt sie keinen Sarkasmus missen: Auf bissige Kommentare reagiert sie mit Schlagfertigkeit und beweist so, dass ihr trotz allem der Humor nicht abhanden gekommen ist.

IMAGO / ABACAPRESS Alisha Lehmann, Fußballerin

Getty Images Alisha Lehmann, Fußballspielerin

IMAGO / NurPhoto Alisha Lehmann im Juli 2025 bei der Frauenfußball-EM