Alisha Lehmann spricht über ungeplanten Social-Media-Erfolg

Alisha Lehmann (27) hat im Podcast "Daly Brightness" mit Rachel Daly und Millie Bright ungewöhnlich offen über ihren ungeplanten Aufstieg zur Social-Media-Ikone gesprochen. Die Schweizer Nationalspielerin erzählte, dass der Online-Erfolg nie ein Ziel gewesen sei und sie "nicht berühmt werden wollte", wie sie es im Gespräch betonte. Doch mit den steigenden Followerzahlen kam auch eine Welle aus anonymen Anfeindungen, die sie in ihren frühen Jahren besonders hart trafen. Alisha schilderte, wie sie sich damals zurückzog, kaum noch vor die Tür ging und ganze Tage verschlief, während sie versuchte, den Hass auszublenden. Die Aufnahme entstand in England, wo die Offensivspielerin aktuell spielt und mit Teamkolleginnen über Karriere, Druck und Verletzlichkeit sprach.

Im Podcast erklärte Alisha, dass sie heute deutlich besser mit den negativen Kommentaren umgehen könne. Die Vorurteile seien aber nie ganz verschwunden: Man habe ihr abgesprochen, eine echte Fußballerin zu sein, und sie nur auf ihre Posts reduziert. "Jedes Mal, wenn ich neue Leute kennenlerne, denken sie, ich sei ganz anders", sagte sie im Podcast und fügte an, sie müsse aufgrund der Schubladen oft "zehnmal härter" arbeiten. Schwer zu schaffen macht der digitale Gegenwind vor allem ihrer Mutter, die Beiträge in den Medien lese und Kommentare auf Social Media manchmal impulsiv beantworte. "Mum, du kannst das doch nicht tun", habe sie ihr schon öfter gesagt, so Alisha. Umso größer ist die Erleichterung in der Familie, seit sie zurück auf der Insel ist und wieder vor großen Kulissen aufläuft.

Abseits des Platzes zeigt die 27-Jährige inzwischen häufiger private Seiten, ohne den sportlichen Fokus zu verlieren. Freunde beschreiben Alisha als loyal und bodenständig, jemand, der sich Zeit für vertraute Menschen nimmt und in kleinen Runden aufblüht. Ihr Umfeld in England ist ihr wichtig, alte Bekanntschaften geben Halt, und die Familie liebt es, sie im Stadion anfeuern zu können. Auch ihr Liebesleben macht Schlagzeilen: Erst vor Kurzem präsentierte sie an ihrem Geburtstag ihr neues Glück mit Montel McKenzie in innigen Bildern und Clips. Wer Alisha persönlich begegnet, erlebt eine nahbare Athletin, die den Spaß an gemeinsamen Momenten sucht, Humor zeigt und im Privaten lieber zuhört, als laut aufzutreten.

Getty Images Alisha Lehmann, Profifußballerin

Getty Images Alisha Lehmann, Schweizer Fußballnationalspielerin

Instagram / montelmckenzie Montel McKenzie und Alisha Lehmann