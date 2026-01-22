Alisha Lehmann ist jetzt mit diesem Reality-TV-Star zusammen

Pünktlich zu ihrem Geburtstag sorgt Alisha Lehmann (27) mit süßen Neuigkeiten für Herzklopfen: Die Schweizer Nationalspielerin macht auf Instagram ihre neue Liebe öffentlich – und der Mann an ihrer Seite ist kein Unbekannter. In einer Fotoreihe, die Alisha rund um ihren Ehrentag teilte, sitzt sie eng an Montel McKenzie gelehnt, beide auf einer Mauer, sein Arm liegt locker auf ihrem Bein. Ein kurzes Video auf dem Account ihres neuen Partners zeigt die beiden erst beim lässigen Abklatschen, dann folgt ein inniger Kuss. Die Schnappschüsse sprechen für sich: Alisha ist frisch verliebt.

Montel ist selbst Fußballer und in England auch ein Reality-Gesicht: Der Verteidiger läuft für Folkestone Invicta FC auf und war 2023 bei der Datingshow Love Island UK zu sehen, später auch bei "Love Island: All Stars". Außerdem kickt er in der Baller League UK für MVPs United – jenes Team, bei dem Alisha als Co-Managerin mitmischt. Damit erklärt sich, wo sich die Wege der beiden offenbar kreuzten. Montel bestätigte das Liebesglück mit eigenen Pärchenfotos und Clips auf Instagram, versehen mit der Botschaft: "Herzlichen Glückwunsch, Baby".

Abseits der neuen Liebe erlebt die Fußballerin ohnehin bewegte Zeiten. Sportlich lief es für Alisha in dieser Saison bei Como in der Serie A bislang nicht nach Wunsch, sie kam nur auf wenige Ligaeinsätze, während über einen möglichen Wechsel zurück in die englische Premier League und das Interesse von Leicester City spekuliert wird. Gleichzeitig bleibt die Offensivspielerin ein gefragtes Gesicht – als Werbestar, Social-Media-Liebling und bei großen Sportereignissen wie den Olympischen Winterspielen in Italien, wo sie schon bald als Fackelträgerin Teil des ikonischen Fackellaufs sein wird.

Instagram / montelmckenzie Montel McKenzie und Alisha Lehmann

Instagram / montelmckenzie Alisha Lehman und Montel McKenzie

IMAGO / NurPhoto Alisha Lehmann im Juli 2025 bei der Frauenfußball-EM

