Alisha Lehmann verrät die Wahrheit über OnlyFans-Gerüchte

Gefälschte Screenshots und erfundene Aussagen sorgen derzeit für Aufruhr rund um Alisha Lehmann (27). In sozialen Netzwerken wie X und Instagram kursieren Fotomontagen, die der Schweizer Fußballnationalspielerin unterstellen, auf der Plattform OnlyFans aktiv zu sein. Auf den gefälschten Bildern soll sie die Plattform in einer Instagram-Story bewerben. Besonders pikant: Einige der gefälschten Inhalte beinhalten sogar sexualisierte Aussagen über ihren Ex-Freund Douglas Luiz (27). Alisha selbst stellt nun klar, dass sie keinerlei Account auf OnlyFans betreibt – und reagiert dabei mit einer Prise Ironie.

Unter einem Instagram-Post, der eine entsprechende Falschmeldung verbreitet, kommentiert die Fußballerin: "Ich wusste nichts darüber, aber danke, dass du mehr darüber weißt als ich." Gegenüber 20 Minuten hatte sie bereits Anfang des Jahres betont, nie Gespräche mit OnlyFans geführt zu haben und einen Beitritt auch nie in Betracht gezogen zu haben. Tatsächlich ist Alisha auf der Konkurrenzplattform Fanvue aktiv, wo sie ihren Fans gegen ein Entgelt Einblicke in ihren Alltag gewährt – von sexuellen Inhalten ist dabei keine Rede.

Alisha gehört zu den reichweitenstärksten Sportlerinnen weltweit: Auf Instagram folgen ihr über 15,5 Millionen Menschen, auf TikTok weitere rund 11,7 Millionen. Diese enorme Bekanntheit macht sie offenbar auch zur Zielscheibe für Falschinformationen. Schon vor drei Monaten hatte Alisha im Podcast "Daly Brightness" erzählt, wie schnell ihr Social-Media-Hype außer Kontrolle geraten sei. Sie habe "nicht berühmt werden" wollen, sagte sie dort – der Online-Erfolg sei nie ihr Ziel gewesen. Mit der wachsenden Reichweite sei auch der Hass gekommen. Sie habe sich damals zurückgezogen, sei kaum noch vor die Tür gegangen und habe teils ganze Tage verschlafen, um die Anfeindungen auszublenden.

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Imago Alisha Lehmann, Fußballspielerin

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Imago Alisha Lehmann, Januar 2026

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Imago Alisha Lehmann, Oktober 2025