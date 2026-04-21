Alisha Lehmann löscht Pärchenfotos nach Followerverlust

Alisha Lehmann (27) sorgt auf Instagram für Wirbel: Die Schweizer Fußballerin stellte vor Kurzem eine umfangreiche Galerie mit intimen Pärchenfotos online, auf denen sie mit ihrem neuen Freund Montel McKenzie zu sehen ist – darunter eine Aufnahme, auf der beide eng umschlungen auf einem Bett liegen. Kurz darauf verlor sie laut Medienberichten zahlreiche Follower. Das Portal Nau.ch stellte sogar in den Raum, Alisha habe durch die Liebesbilder über eine Million Abonnenten eingebüßt. Nachdem das Schweizer Nachrichtenportal 20 Minuten bei ihrem Management nachgefragt hatte, verschwanden nur einen Tag später mehrere der Aufnahmen kommentarlos von ihrem Profil.

Alisha und ihr Management vermuten laut 20 Minuten durchaus, dass der Followerrückgang tatsächlich mit ihrem neuen Partner zusammenhängt – auch wenn sie sich offiziell noch nicht zu der Sache geäußert haben. Demnach sollen einige Fans Montel, der als Realitystar bekannt ist, nicht mögen und die öffentlich zelebrierten Liebesmomente nicht sehen wollen. Social-Media-Experte Christian Kies, Chief Creative Officer bei Jung von Matt Schweiz, sieht das differenzierter. Gegenüber dem Nachrichtenportal erklärte er: "Nein, das allein greift zu kurz. Solche Bewegungen haben selten einzelne Auslöser." Auch Alishas Transfer von Juventus Turin zu Leicester City sowie die nach der Frauen-EM im Sommer 2025 rückläufige Medienpräsenz könnten eine Rolle spielen. "Die Beziehung kann ein zusätzlicher Faktor sein, klar. Aber eher als Verstärker und nicht als Ursache", betonte Kies.

Tatsächlich ist Alisha seit ihrem Followerhoch im Sommer 2024 auf einem absteigenden Ast: Damals knackte sie die Marke von 17 Millionen Abonnenten, heute folgen ihr noch rund 15,7 Millionen Menschen auf Instagram. Der Experte erklärt den Mechanismus hinter solchen Entwicklungen mit sogenannten parasozialen Beziehungen, die Fans zu Creators aufbauen. "Mit der Offenlegung einer Beziehung kann dieses oft romantisierte Image gebrochen werden", erläuterte er und führte als Beispiel Timothée Chalamet (30) an, der nach Bekanntmachung seiner Beziehung zu Kylie Jenner (28) spürbar Gegenwind bekommen habe. Alisha dürfte den Followerschwund dennoch gelassen nehmen. Trotz des Rückgangs zählt die 27-jährige Fußballerin noch immer zu den reichweitenstärksten Sportpersönlichkeiten mit Schweizer Pass.

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Instagram / montelmckenzie Montel McKenzie und Alisha Lehmann

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Instagram / montelmckenzie Alisha Lehman und Montel McKenzie

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IMAGO / NurPhoto Alisha Lehmann im Juli 2025 bei der Frauenfußball-EM