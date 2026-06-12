GNTM-Siegerin Aurélie macht zweijährige Beziehung öffentlich

Strahlende Siegerin, BWL-Studentin – und jetzt auch noch glücklich verliebt: Aurélie Sarbaz, die Gewinnerin von Germany's Next Topmodel 2026, hat gegenüber Joyn erstmals offen über ihre Beziehung gesprochen. In den Social-Media-Storys der Influencerin war Fans bereits ein junger Mann aufgefallen, der nun als ihr Partner bestätigt ist. "Ja, es handelt sich bei dem Mann in meiner Story um meinen Partner, wir sind jetzt schon seit zweieinhalb Jahren ein Paar und führen eine glückliche Beziehung", erklärte Aurélie im Interview mit dem Sender. Auch zum Screening-Event des GNTM-Finals im Berliner Zoo Palast war ihr Freund Tim dabei und auf einem der Bilder, die Aurélie im Nachgang postete, zu sehen.

Dennoch betont die Siegerin, dass sie sehr bewusst damit umgeht, wie viel sie von ihrer Beziehung in der Öffentlichkeit zeigt. Bereits während der Show hatte sie das Thema lieber hintenangestellt: Für sie habe der Wettbewerb klar im Vordergrund gestanden – ihre Entwicklung, ihre Leistung und ihr Weg in der Sendung. Auf ihren Social-Media-Kanälen lässt sie ihre Community zwar ab und zu an ihrem Liebesleben teilhaben, ein fester Bestandteil ihrer Posts ist Tim aber nicht. "Ab und zu sieht man ihn in Beiträgen und Storys", so Aurélie.

Neben der Beziehung läuft in Aurélies Leben gerade noch einiges parallel. Die junge Frau arbeitet weiterhin als Flugbegleiterin und hat ihr BWL-Studium begonnen. Trotz Casting-Terminen, Events und dem ganzen Trubel will Aurélie ihren alten Job aber nicht einfach aufgeben. Sie machte damals gegenüber Promiflash klar, dass sie weiterhin als Flugbegleiterin arbeiten möchte. "Ja, das macht mir auf jeden Fall immer noch sehr viel Spaß. Wie sich das in der Zukunft weiterentwickelt, das weiß ich noch nicht. Aber ich habe auf jeden Fall vor, weiterhin Flugbegleiterin zu bleiben."

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SevenOne GNTM-Siegerin Aurélie beim Screening des Finales

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ProSieben/Max Montgomery Heidi Klum mit den Siegern Aurelie und Ibo im GNTM-Finale 2026

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SevenOne GNTM-Siegerin Aurélie beim Screening des Finales

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