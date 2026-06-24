Heißer Auftritt in London: Harry Styles sorgt sich um Fans

Harry Styles (32) bringt das Wembley-Stadion zum Kochen – und das nicht nur mit seiner Musik. Bei seinem jüngsten Konzert in London stand der Sänger bei Temperaturen von über 30 Grad vor rund 80.000 Fans auf der Bühne und reagierte direkt auf die extreme Hitze. Gleich zu Beginn seiner Show, die Teil seiner aktuellen "Together Together"-Tour ist, richtete Harry einen eindringlichen Appell an das Publikum. Wie unter anderem Daily Mail berichtet, bat er seine Anhänger darum, viel zu trinken, aufeinander aufzupassen und sich im Notfall sofort zu melden.

"Wir werden aufeinander aufpassen. Bitte versucht, hydriert zu bleiben. Wenn ihr irgendwann irgendetwas braucht, sagt mir bitte Bescheid, wir können jederzeit pausieren", rief Harry ins Publikum. Trotz brütender Hitze wollten sich die Fans die Show des früheren One Direction-Stars aber nicht entgehen lassen. Das Stadion kam den Besuchern entgegen: Wembley lockerte seine Regeln und ließ Metall- und Hartplastikflaschen zu. Zudem gab es Wasser zum halben Preis und kostenlose Sonnencreme an Infopunkten. Vorher hatte dem Publikum bereits Countryikone Shania Twain (60) als Support-Act eingeheizt – zusätzlich zur brütenden Sonne über London.

Dass die Stimmung bei Harrys Konzerten schnell hochkocht, zeigt auch eine aktuelle Auswertung der Firma The Odd Company. Dort stellte man anhand von Setlists, Songlängen und BPM-Werten fest, dass Fans bei einem seiner Auftritte körperlich fast so gefordert sind wie bei einem umfangreichen Workout oder einem Zehn-Kilometer-Lauf. Harry selbst ist als absoluter Jogging-Fan bekannt: In den vergangenen Jahren nahm der "Watermelon Sugar"-Star unter anderem am Tokyo- und am Berlin-Marathon teil. Im Magazin Runner's World erzählte er, dass ihm das Laufen helfe, seinen Kopf freizubekommen: "Laufen wurde mein Ort, an dem ich wirklich allein mit mir sein kann", erklärte der Sänger dort über seine ganz persönliche Auszeit vom Poptrubel.

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Getty Images Harry Styles, Februar 2023

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Getty Images Harry Styles, Februar 2023

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Getty Images Bei den Brit Awards 2023: Harry Styles mit Shania Twain auf der Bühne