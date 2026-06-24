Hochzeitsmoment wurde verkauft: Tay Lautner verletzt

Tay Lautner (29) hat jetzt offen über einen schmerzhaften Moment an ihrem Hochzeitstag gesprochen. Im Podcast "The Unplanned Podcast" von Matt und Abby Howard schilderte die Social-Media-Persönlichkeit, wie ein Fotograf während ihrer Hochzeitsfeier mit Taylor Lautner (34) im November 2022 heimlich mit einem Teleobjektiv Aufnahmen von ihr und ihrem Mann machte – ohne ihr Wissen und ohne ihre Zustimmung. Die Bilder, darunter Fotos ihres intimen "First Look"-Moments, landeten kurz darauf bei der Daily Mail. "Ich habe geweint, es war hart. Das war kein schönes Erlebnis für mich", erzählte sie im Podcast.

Tay beschrieb, wie der Fotograf auf der anderen Straßenseite stand und die Aufnahmen von dort schoss. Das Ereignis habe sich für sie wie ein tiefer Eingriff in ihre Privatsphäre angefühlt – das erste Mal, dass sie dieses Gefühl so intensiv wahrnahm. "Das hat sich wirklich eklig angefühlt. [...] Ich glaube, das hat mir dann wirklich einen schlechten Beigeschmack hinterlassen", sagte sie. Dieser Vorfall hat nun direkten Einfluss auf die Entscheidung des Paares, ihre ungeborene Tochter so gut wie möglich aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. "Das Internet ist, wie ich gelernt habe, ein so beängstigender Ort, um Kinder zu haben", erklärte Tay. Sie wolle ihre Tochter schützen, auch wenn sie eine mögliche Meinungsänderung nicht ausschließt.

Taylor und Tay hatten ihre Beziehung im Oktober 2018 auf Instagram öffentlich gemacht. Genau ein Jahr nach der Verlobung des Schauspielers heiratete das Paar am 11. November 2022 auf einem Weingut in Kalifornien. Im März dieses Jahres gaben die beiden ihre erste Schwangerschaft bekannt. Im Juni folgte dann die Bekanntgabe des Geschlechts – die beiden erwarten ein Mädchen. Tay ist nach eigenen Angaben derzeit etwas über die Hälfte der Schwangerschaft.

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Getty Images Taylor Lautner und seine Frau Tay

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Getty Images Taylor Lautner und seine Frau Tay

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Instagram / taylautner Taylor Lautner und seine Ehefrau Tay erwarten ein Baby