Tay und Taylor Lautner verkünden das Geschlecht ihres Babys

Taylor Lautner (34) und Tay Lautner (29) teilen den nächsten emotionalen Meilenstein ihrer Babyreise mit ihren Fans: Das Ehepaar hat auf Instagram das Geschlecht seines ersten Kindes verraten. In einem Video sitzen der Schauspieler und die schwangere Social-Media-Bekanntheit dicht vor einem Laptop, klicken gespannt auf den entscheidenden Moment und erfahren schließlich gemeinsam die große Neuigkeit. Auf dem Bildschirm erscheint in pinken Buchstaben das Wort "Mädchen". Tay reagiert sofort überwältigt, schlägt die Hände vors Gesicht und bricht in Tränen aus, während Taylor sie direkt in den Arm nimmt und ihr einen Kuss auf die Stirn gibt. Zu dem Clip schrieben die beiden: "Unser kleines Geheimnis ist jetzt eures".

Bereits wenige Tage zuvor hatte Tay in einem Interview mit E! News verraten, wie sehr ihr Mann ihr während der Schwangerschaft zur Seite steht. "Er war meine Rettung", schwärmte sie und fügte hinzu: "Er ist so hilfreich, rennt herum, erledigt alles, holt mir irgendwelches Essen und füllt mein Wasser 27-mal täglich mit Eis auf." Und noch mehr freut sie sich darauf, ihn in einer neuen Rolle zu erleben: "Ich habe ihn immer deshalb geheiratet, weil ich wusste, dass er ein großartiger Vater sein würde. Ich bin gespannt, ihn in dieser Rolle zu sehen. Ich glaube, er wird aufblühen."

Taylor und Tay hatten ihre Schwangerschaft im März mit einer Reihe emotionaler Fotos auf Instagram verkündet – darunter Ultraschallbilder ihres ungeborenen Kindes und ein Schnappschuss, auf dem der Twilight-Star den Babybauch seiner Frau küsst. Mit dem Caption "Was ist besser als zwei Taylor Lautners?" spielte das Paar augenzwinkernd auf ihre identischen Vornamen an. Geheiratet hatten die beiden bereits 2022.

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Instagram / taylautner Taylor und schwangere Ehefrau Tay Lautner

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Instagram / taylautner Taylor und Tay Lautner, Liebespaar

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Instagram / taylautner Taylor Lautner und seine Ehefrau Tay erwarten ein Baby

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