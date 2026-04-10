Baby-News: Warum Tay Lautner nervös vor der Verkündung war

Tay Lautner (29) teilt bewegende Einblicke in ihre Gefühlswelt als werdende Mama: In der neuesten Folge ihres Podcasts "The Squeeze" erzählt die Influencerin, wie groß ihre Angst war, ihre Schwangerschaft öffentlich zu machen. Wie das Magazin People berichtet, gab die 29-Jährige in der Solo-Folge zu, dass sie etwas derart Persönliches noch nie zuvor im Internet geteilt habe. "Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht nervös deswegen war", erklärte sie ihren Zuhörern. Sie habe befürchtet, jemand könnte von der Schwangerschaft Wind bekommen und die frohe Kunde herausposaunen, bevor sie und ihr Ehemann Taylor (34) sich bereit dazu fühlten. Die werdende Mama betonte, wie wichtig Privatsphäre sei, wenn man mit jemandem verheiratet ist, der im Rampenlicht steht.

Trotz ihrer Bedenken habe sie gewusst, dass sie die Schwangerschaft mit der Öffentlichkeit teilen wollte, weil sie auf ihren Kanälen regelmäßig über mentale Gesundheit spreche und es nicht fair gewesen wäre, dieses Thema auszusparen. "Ich dachte, ich würde meiner Plattform nicht gerecht werden, wenn ich nicht darüber sprechen würde", erklärte sie. Am 26. März verkündeten Tay und Taylor die Baby-News schließlich selbst auf Social Media. Auf den Fotos posieren die beiden auf einer Wiese und halten Ultraschallbilder in die Kamera. "Was ist besser als zwei Taylor Lautner?", schrieben sie scherzhaft in der Bildunterschrift. Die Reaktionen auf den Post seien "definitiv überwältigend" gewesen, wie die Influencerin verriet.

"Ich kann die Reaktion auf unseren Post nicht beschreiben. Ich weiß nicht, was ich erwartet hatte, aber das war es überhaupt nicht", sagte Tay weiter im Podcast. Ihr Handy sei an diesem Tag wie verrückt explodiert, und sie habe so etwas noch nie zuvor erlebt. Die positive Resonanz habe ihr vor Augen geführt, wie kostbar diese Schwangerschaft und das Baby seien. Tay und Taylor waren seit 2018 öffentlich ein Paar, bevor der Twilight-Star im November 2021 um ihre Hand anhielt. Am 11. November 2022 gaben sich die beiden schließlich auf dem Weingut Epoch Estate Wines in der kalifornischen Weinregion das Jawort. Bereits bei ihrer Hochzeit hatte Tay kaum etwas im Vorfeld geteilt und ihre Privatsphäre weitgehend geschützt.

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Instagram / taylautner Taylor Lautner und seine Ehefrau Tay erwarten ein Baby

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Getty Images Taylor Lautner und seine Frau Tay

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Getty Images Taylor Lautner und seine Frau Tay