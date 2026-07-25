Taylor Lautner genießt Ehefrau Tays Schwangerschaftskurven

In ihrem gemeinsamen Podcast "The Squeeze" plauderte Tay Lautner (29) jetzt offen über ihre Schwangerschaft – und gab dabei auch einen amüsanten Einblick in das Eheleben mit ihrem Mann Taylor Lautner (34). Die 29-Jährige verriet, dass der "Twilight"-Star die körperlichen Veränderungen, die ihre erste Schwangerschaft mit sich bringt, sichtlich zu schätzen weiß. "Mein Mann genießt meine großen Brüste", scherzte Tay. "Ehrlich gesagt ist es für mich verrückt, dass meine Brüste größer werden. Die Tatsache, dass ich buchstäblich eine D-Körbchen-Größe habe, ist für mich unglaublich", reflektierte sie ihre neuen Kurven.

Schon in einer früheren Podcast-Folge hatte Tay erzählt, dass sie im zweiten Trimester mit ihrem Körperbild hadert. Damals schilderte sie, dass sie sich immer wieder mit anderen Schwangeren vergleiche. "Ich hatte nie wirklich mit Vergleichen zu kämpfen, aber ich habe mich definitiv dabei ertappt, wie ich meinen schwangeren Körper mit dem anderer schwangerer Frauen verglichen habe", erklärte sie. Taylor und Tay hatten im März öffentlich gemacht, dass sie zum ersten Mal Eltern werden.

Fans des Paares durften die Vorfreude der beiden schon mehrfach miterleben. Besonders emotional war ein Video, in dem Tay und Taylor am Laptop das Geschlecht ihres Babys herausfanden und erfuhren, dass sie eine kleine Tochter bekommen. Taylor schrieb später in seiner Instagram-Story, sein großer Traum sei es immer gewesen, ein "Mädchenpapa" zu sein, und betonte, wie stark Frauen sein Leben geprägt haben – von seiner Mutter über seine Schwester bis hin zu Tay. Die beiden geben ihren Followern damit nicht nur Einblicke in die Schwangerschaft, sondern auch in ihre sehr innige Beziehung, die sie sowohl auf Social Media als auch im Podcast immer wieder mit kleinen, sehr persönlichen Momenten teilen.

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Getty Images Taylor Lautner und seine Frau Tay

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Getty Images Taylor Lautner mit seiner Frau Taylor

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Instagram / taylautner Taylor und schwangere Ehefrau Tay Lautner