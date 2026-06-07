"Rettender Engel": Hochschwangere Tay lobt Taylor Lautner

Tay Lautner (29) strahlt derzeit bis über beide Ohren – und ein großer Grund dafür ist Ehemann Taylor Lautner (34). Bei Maybellines erstem Mental Health Summit in Los Angeles plauderte sie jetzt im Gespräch mit E! News darüber, wie sehr der Schauspieler sie in ihrer Schwangerschaft unterstützt. "Er ist mein rettender Engel", sagte die 29-Jährige über den Twilight-Star. "Er ist eine so große Hilfe – er rennt herum, erledigt alles Mögliche, besorgt mir irgendwelches Essen und füllt mir 27 Mal am Tag mein Wasser mit Eis auf."

Wie es bei vielen werdenden Müttern der Fall ist, hat auch Tay ganz spezifische Gelüste entwickelt – und die wechseln regelmäßig. "Jede Woche ist es etwas anderes. Diese Woche sind es Girl-Scout-Kekse", verriet sie lachend. Auf den bevorstehenden Vatertag am 21. Juni angesprochen, erklärte Tay, dass die beiden sich gegenseitig feiern wollen – genauso wie bereits zum Muttertag. "Er hat mich verwöhnt und mir Blumen gekauft. Er hat all die süßen kleinen Dinge getan", schwärmte sie. Außerdem freut sich Tay schon jetzt darauf, ihren Mann in der Vaterrolle zu erleben: "Ich habe ihn auch deshalb geheiratet, weil ich wusste, dass er ein toller Vater sein wird. Ich glaube, er wird aufblühen."

Als weiteres Vorbild für ihr neues Kapitel als Mutter nannte Tay ihre eigene Mutter. "Sie ist definitiv einer der fleißigsten Menschen, die ich kenne. Ich hoffe, das fortzuführen", sagte die gelernte Krankenschwester. Offen hatte Tay in der Vergangenheit auch darüber gesprochen, dass sie nicht jede Seite der Schwangerschaft genießt. Sie hatte zuletzt in ihrem Podcast "The Squeeze" offen zugegeben, dass ihr die körperlichen Veränderungen zu schaffen machen und sie die Schwangerschaft bisher nicht in vollen Zügen genießen konnte.

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Getty Images Taylor Lautner und seine Frau Tay

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Instagram / taylautner Taylor Lautner und seine Ehefrau Tay erwarten ein Baby

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Getty Images Taylor Lautner mit seiner Frau Taylor