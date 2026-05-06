Heidi Montag offenbart Co-Sleeping-Desaster mit Sohn Gunner

Heidi Montag (39) hat im Podcast "The Squeeze" offen über ihre Erfahrungen als Mutter gesprochen – und dabei kein Blatt vor den Mund genommen. Der Realitystar plauderte in der jüngsten Folge des Podcasts, der von Ehepaar Taylor Lautner (34) und seiner Frau, ebenfalls Taylor Lautner, moderiert wird, über die Schlafprobleme mit ihrem älteren Sohn Gunner und verriet, was ihr bei ihrem zweiten Kind alles besser gelungen ist. Außerdem sprach die 39-Jährige darüber, was sie als den genussvollsten Moment ihrer Schwangerschaften empfunden hat – und die Antwort dürfte so manchen überraschen.

Beim Thema Cosleeping zieht Heidi eine klare Bilanz: Mit Gunner habe sie diese Erfahrung gemacht, die sich letztendlich als "schrecklich" herausgestellt habe. "Er wollte mit drei, vier Jahren nicht alleine schlafen, aber ich konnte nicht mit ihm schlafen. Er weckte mich auf. Er trat nach mir. Es war unmöglich", erklärte sie im Podcast. Mit ihrem jüngeren Sohn Ryker, der heute drei Jahre alt ist, entschied sie sich deshalb für einen anderen Ansatz: die Methode von Taking Cara Babies. Dabei geht es laut Heidi vor allem um feste Routinen, ein dunkles, kühles Zimmer, ein Geräuschgerät und konstante Bestätigung für das Kind – ohne es einfach schreien zu lassen. "Das hat mein Leben verändert", schwärmte sie. Geht es um den sinnlichsten Teil ihrer Schwangerschaften, hat Heidi eine klare Antwort parat: die Fußmassagen ihres Mannes Spencer Pratt (42). Die seien schlichtweg "orgasmisch" gewesen.

Heidi und Spencer sind seit April 2009 verheiratet und feiern in diesem Jahr ihren 17. Hochzeitstag. Spencer hatte der New York Post gegenüber kürzlich auch verraten, wie viel ihm seine Frau bedeutet: "Es ist einfach Heidi, die ein Engel ist, was alles viel einfacher macht. Ich sage immer: 'Ich weiß nicht, ob die Ehe funktionieren würde, wenn ich nicht mit dir verheiratet wäre.'"

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Getty Images TV-Persönlichkeit Heidi Montag, 2024

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Getty Images Spencer Pratt und Heidi Montag bei Hulus Get Real House in Los Angeles, 22. April 2025

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Getty Images Spencer Pratt und Heidi Montag im Oktober 2024