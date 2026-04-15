Tay Lautner teilt erste Schwangerschaftsmonate

Tay Lautner (29) gibt ihren Followern nun einen intimen Einblick in ihre Schwangerschaft. Die 29-jährige Podcasterin veröffentlichte am Montag auf Instagram eine Bilderreihe aus ihrem ersten Trimester. Zu sehen sind unter anderem ein Foto von ihr, wie sie zusammengerollt in einem kuscheligen Sessel sitzt, Aufnahmen von Schwangerschaftssnacks sowie ein Bild ihres positiven Schwangerschaftstests. "First Trimester Diaries", schrieb sie dazu in der Bildunterschrift. Besonders bewegend: Ehemann Taylor Lautner (34) meldete sich in den Kommentaren mit rührenden Worten zu Wort. "Meine Heldin", kommentierte der 34-jährige Schauspieler den Beitrag seiner Frau.

Die Schwangerschaft selbst hatte Tay nicht ohne Aufregung öffentlich geteilt. In einer Solo-Episode ihres Podcasts "The Squeeze" sprach sie offen darüber, wie "verängstigt" sie war, die Neuigkeit mit der Öffentlichkeit zu teilen. "Ich habe noch nie etwas so Persönliches mit dem Internet geteilt. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht nervös war", erklärte sie, wie People berichtet. Besonders habe sie die Sorge beschäftigt, dass die Schwangerschaft durch Taylors Bekanntheit vorzeitig geleakt werden könnte. Umso erleichterter war sie über den positiven Zuspruch: "Mein Handy lief an dem Tag heiß wie verrückt, und ich habe so etwas noch nie zuvor erlebt."

Die Schwangerschaftsverkündung des Paares Ende März war ein echter Social-Media-Moment. Auf einem Feld posierten die beiden mit Ultraschallbildern in der Hand, und Taylor küsste dabei den Bauch seiner Frau – sie trug einen weißen Rock und ein weißes Top. Mit dem Spielen auf ihren gemeinsamen Vornamen fragten die beiden augenzwinkernd: "Was ist besser als zwei Taylor Lautners?" Für Tay, die nach eigenen Angaben bei ihrer Hochzeit kaum etwas vorab mit der Öffentlichkeit geteilt hatte, ist die Schwangerschaft damit eine neue Erfahrung im Umgang mit ihren Fans.

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Getty Images Taylor Lautner mit seiner Frau Taylor

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Instagram / taylautner Tay Lautner beim Arzt während ihres ersten Trimester.

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Getty Images Taylor Lautner und seine Frau Tay

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