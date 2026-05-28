Tay Lautner strahlt hochschwanger bei New-York-City-Trip

Mit Babybauch durch New York City: Tay Lautner (29) hat sich kürzlich auf einen Ausflug in den Big Apple gemacht – und dabei Business mit Vergnügen verbunden. Die Social-Media-Creatorin und registrierte Krankenschwester reiste in diesem Monat nach New York, um an mehreren Events rund um das Thema mentale Gesundheit teilzunehmen. Darunter war unter anderem der Maybelline Mental Health Brunch, an dem sie als Gastgeberin fungierte, sowie ein Besuch am Empire State Building anlässlich des Mental Health Awareness Month. Dabei zeigte die 29-Jährige ihren Babybauch in stylischen, entspannten Outfits, wie Fotos zeigen, die People jetzt veröffentlichte. Gemeinsam mit ihrem Ehemann und Twilight-Star Taylor Lautner (34) erwartet sie ihr erstes Kind, wie sie erst vor wenigen Monaten verkündete.

Zwischen den offiziellen Terminen nahm sich Tay aber auch ausreichend Zeit für sich. Sie schlenderte durch die Stadt, entdeckte neue kleine Restaurants und stieß dabei spontan auf den Chelsea Flea Market. Abends stand ein Besuch des Broadway-Musicals "Titanique" auf dem Programm, über das sie schwärmte: "Es war so, so lustig, und alle Performer waren unglaublich talentiert!" Den Abend ließ sie mit einem romantischen Date-Night-Selfie ausklingen, bevor sie vom Hotelzimmer aus den Blick über die glitzernde Stadt genoss. Für den Rückflug hatte sie außerdem ein bewährtes Schwangerschaftsritual parat: eine Sprite vor dem Abflug.

Tay ist nicht nur als Podcasterin bekannt – mit ihrem Format "The Squeeze" hat sie sich eine treue Community aufgebaut –, sondern engagiert sich auch aktiv für mehr Bewusstsein rund um mentale Gesundheit. Im Jahr 2022 gründete sie die Lemons Foundation, die Menschen den Zugang zu psychologischer Unterstützung ermöglichen soll. Hintergrund war ihre eigene Erfahrung: Als Krankenschwester hatte sie während der Pandemie Depressionen, Angststörungen und eine PTBS entwickelt. Gegenüber dem Magazin New Beauty erklärte sie: "Wenn ich mit etwas kämpfe, rede ich absolut darüber. Aus irgendeinem Grund ist das für mich kein Geheimnis. Ich fühle mich sehr wohl damit, offen zu sein und zu teilen, was ich durchmache."

Anzeige Anzeige

Instagram / taylautner Tay Lautner in New York, Mai 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Lautner mit seiner Frau Taylor

Anzeige Anzeige

Instagram / taylautner Tay Lautners Babybauch, Mai 2026