Jack Whites Frau reicht Scheidung wegen Fehlverhaltens ein

Für Jack White (50) und Olivia Jean (36) ist offenbar alles aus: Die Sängerin hat Anfang Juni die Scheidung von dem Musiker eingereicht. Laut Gerichtsunterlagen, die TMZ vorliegen, reichte Olivia die Papiere am 3. Juni ein und wirft Jack darin "unangemessenes eheliches Verhalten" vor. Das weitere Zusammenleben sei dadurch unsicher und unzumutbar geworden. Die beiden hatten im Dezember 2022 geheiratet, als Trennungsdatum gab Olivia ebenfalls den 3. Juni an. Zuletzt waren Jack White und Olivia im April gemeinsam in New York gesichtet worden.

Weitere Details zu den Vorwürfen nennt Olivia in den Unterlagen dem Bericht zufolge nicht. Sie macht jedoch geltend, finanziell von Jacks Einkommen abhängig zu sein und mit diesem Geld laufende Rechnungen zu bezahlen. Deshalb fordert sie Unterstützung von dem Musiker. Außerdem möchte sie demnach über seine Lebensversicherung abgesichert werden. Öffentlich geäußert haben sich weder Jack noch Olivia bisher zu dem Scheidungsantrag. Für den Rockstar wäre das das Ende seiner dritten Ehe.

Die Beziehung der beiden hatte einst besonders spektakulär begonnen: Jack machte Olivia während eines Konzerts in Detroit einen Heiratsantrag, kurz darauf gaben sie sich direkt auf der Bühne das Jawort. Damit wurde ihre Liebe von Beginn an zu einer sehr öffentlichen Angelegenheit. Vor Olivia war Jack bereits mit seiner Bandkollegin Meg White und später mit dem Model Karen Elson (47) verheiratet. Mit Meg wurde er einst als Teil der White Stripes weltberühmt, privat geht es für den Musiker nun aber erneut um einen tiefen Einschnitt.

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Getty Images Jack White und Olivia Jean in New York City

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Imago Jack White performt in der Halbzeitshow beim Spiel Detroit Lions gegen Green Bay Packers in Detroit im November 2025

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Scott Gries/Getty Images The White Stripes in "The Daily Show with Jon Stewart"