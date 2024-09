Unerlaubte Musiknutzung: Jack White verklagt Donald Trump

Der Musiker Jack White (49) lässt seinen Worten nun Taten folgen: Vor wenigen Tagen drohte er, den Präsidentschaftskandidaten Donald Trump (78) anzuzeigen, nachdem dieser Jacks Song "Seven Nation Army" in einem Social-Media-Clip verwendet hatte. Jetzt hat der Sänger die Klage gegen den Politiker eingereicht. In der Anklageschrift, die TMZ vorliegt, behauptet Jack, er habe "den Song nicht für die Verwendung durch die Trump-Kampagne freigegeben".

Auf dem besagten Video, für das Trump den Track des Rockmusikers benutzt hat, sei Donald zu sehen, wie er während seiner Wahlkampftour durch die Vereinigten Staaten sein Flugzeug bestieg. Laut dem "Fell in Love With a Girl"-Interpreten sei es nicht das erste Mal gewesen, dass der 78-Jährige unerlaubt seine Songs verwendete – bereits im Jahr 2016 soll er seine Musik unter einem seiner Social-Media-Posts gelegt haben. Der 49-Jährige sei damit alles andere als einverstanden: Jede Verbindung zu Trump sei "noch beleidigender", da er jegliche politische Handlung des Republikaners ablehne und sich davon distanziere.

Ob er es mit seiner Klage gegen den ehemaligen Präsidenten vor Gericht schaffen wird? Für Donald wäre es nicht das erste Mal, dass er im Jahr seiner Wiederkandidatur vor einem Richter steht. Vergangenen Mai musste er sich gegen die Vorwürfe behaupten, einer ehemaligen Pornodarstellerin Schweigegeld bezahlt zu haben. Obwohl er damals in allen 34 Anklagepunkten schuldig gesprochen wurde, bestand er auf seine Unschuld. "Es war ein manipulierter Prozess. Eine Schande", schimpfte er laut Deadline noch vor dem Gerichtsgebäude gegenüber den Reportern.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jack White im September 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Donald Trump im August 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Jack seine Drohung wahr macht und Donald wirklich anzeigt? Ja, ich habe schon darauf gewartet. Nee, ich dachte nicht, dass er das wirklich macht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de