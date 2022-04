Was für eine Überraschung! Jack White (46) spielte am Freitag ein Konzert in Detroit. Vor dem ausverkauften Masonic Temple bat der Musiker seine Partnerin Olivia Jean auf die Bühne – vorgeblich, um mit ihr ein Duett zu singen. Doch dann wurde es auf einmal ganz romantisch: Denn Jack hielt um die Hand seiner Liebsten an. Doch dabei blieb es nicht. Denn der Rockstar wollte wohl gleich alles unter Dach und Fach bringen!

Wie die Zeitung The Detroit News berichtete, habe Jack angekündigt, den White-Stripes-Song "Hotel Yorba" mit seiner Liebsten zu spielen. Doch als Jean dann auf der Bühne stand, holte der Musiker einen Ring hervor und stellte die Frage aller Fragen. Doch damit nicht genug – Jack wendete sich Richtung Publikum und sagte: "Es war so ein wundervoller Abend, habt ihr was dagegen, wenn wir gleich hier heiraten?" Da Handys auf seinen Konzerten streng verboten sind, wurde die Trauung leider nicht aufgezeichnet.

Es ist bereits Jacks dritte Ehe: Zwischen 1996 und 2000 war er mit seiner White-Stripes-Kollegin Meg White verheiratet. 2005 ehelichte er das Model Karen Elson (43). Acht Jahre später folge die Scheidung des Paares.

Getty Images Jack White im November 2019 in Mexiko

Instagram / oliviajeanmusic Sängerin Olivia Jean im April 2022

Getty Images Jack White im September 2018

