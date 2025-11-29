Eminem und Jack White rocken NFL-Halbzeitshow

Die große Überraschung kam mitten in der Halbzeit des NFL-Thanksgiving-Spiels zwischen den Detroit Lions und den Green Bay Packers: Während Jack White (50) die Bühne rockte, tauchte plötzlich Eminem (53) auf und sorgte für Euphorie im Publikum. Der Rapper aus Detroit gesellte sich zu dem ehemaligen Kopf der Band The White Stripes, als die Lions mit 14-17 gegen die Packers zurücklagen, wie Deadline berichtet. Die beiden Musiker performten eine aufregende Mischung ihrer Songs, darunter den White Stripes-Titel "Hello Operator" und einen Remix von Eminems Hit "'Till I Collapse". Jack eröffnete die Show mit "That's How I'm Feeling" aus seinem aktuellen Album "No Name" und schloss das Set mit der mitreißenden Stadionhymne "Seven Nation Army" ab.

Die Zusammenarbeit der beiden Detroiter Ikonen war sicherlich eine Überraschung für die Fans, doch das Engagement von Eminem bei den Lions war bereits bekannt. Der Rapper hatte kürzlich einen Vertrag unterzeichnet, der ihn und seinen Manager Paul Rosenberg für die Organisation und Auswahl der musikalischen Auftritte bei den Thanksgiving-Partien der Lions bis 2027 verantwortlich macht. Produziert wurde die Halbzeitshow von Jesse Collins Entertainment, die bereits für große NFL-Events wie die Apple-Music-Super-Bowl-Show in diesem Jahr verantwortlich waren.

Eminem, der kürzlich seine Dokumentation "STANS" veröffentlichte, besucht regelmäßig die Heimspiele seines Lieblingsteams. In der Vergangenheit machte er mit witzigen Instagram-Videos auf sich aufmerksam, in denen er scherzhaft forderte, selbst auf dem Spielfeld mitwirken zu dürfen. Nach der Niederlage der Lions in den Playoffs der Saison 2024 gegen die San Francisco 49ers unterstützte er sein Team öffentlich mit ermutigenden Worten auf X. Jack hingegen gibt in diesem Jahr nicht nur musikalisch Vollgas, sondern zeigte sich kürzlich stolz als Vater, als er seine Tochter Scarlett während seines Auftritts in Paris auf die Bühne holte, wo sie Bass spielte.

Getty Images Jack White und Eminem bei der Halftimeshow an Thanksgiving

Instagram / eminem Eminem beim Spiel der Detroit Lions, Oktober 2023

Getty Images Jack White im September 2018