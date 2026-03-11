Trennungsdrama: Jack White verspottet Taylor Swifts Songs

Jack White (50) hat sich in einem Interview kritisch über die Musik von Taylor Swift (36) geäußert. Der Musiker von The White Stripes bezeichnete die Trennungssongs der Sängerin als "langweilig" und stellte in Frage, warum sie "wirklich schmerzhafte" Momente aus ihrem Privatleben in ihren Texten teile. Jack erklärte gegenüber dem Guardian, dass er selbst das Schreiben über eigene Beziehungen vermeide und keinen Gefallen an der Art finde, wie Pop-Sänger heutzutage ihre öffentlich ausgetragenen Trennungen verarbeiten. "Jetzt ist es sehr populär geworden, auf die Taylor-Swift-Art über all die öffentlich ausgetragenen Trennungen zu schreiben, was ich überhaupt nicht interessant finde. Ich denke, es ist ein bisschen langweilig für mich, über mich selbst zu schreiben", sagte der achtfache Grammy-Gewinner.

Der Rocker verriet weiter, dass er zwar einen gewissen Prozentsatz seiner persönlichen Erfahrungen in seine Texte einfließen lasse, diese jedoch lieber in fiktive Charaktere umwandle und aus deren Perspektive schreibe. Ein weiterer Grund für seine Zurückhaltung sei, dass er bestimmte Momente nicht bei jeder Aufführung neu durchleben wolle. "Wenn es etwas wirklich Schmerzhaftes ist, werde ich diese wichtige, schmerzhafte Sache, die ich durchgemacht habe, nicht für irgendwelche Idioten im Internet zum Zertrampeln rausgeben", erklärte Jack. Taylor wird weithin nachgesagt, Songs über ihre Beziehungen mit Ex-Partnern wie Joe Jonas (36), Harry Styles (32), Matty Healy (36) und Joe Alwyn (35) geschrieben zu haben.

Während Jack seine Kritik äußerte, hat Taylor ihre Position als Chart-Königin weiter gefestigt. Die Sängerin wurde kürzlich zur meistverkauften Musikerin des 21. Jahrhunderts gekürt und ließ damit eine ganze Reihe globaler Superstars hinter sich. Laut dem Magazin Billboard, das die Rangliste zum Internationalen Frauentag veröffentlichte, folgen auf Taylor Rihanna (38) auf Platz zwei, Beyoncé (44) auf Platz drei und Adele (37) auf Platz vier. Adele ist damit die einzige britische Künstlerin in den Top Ten. Taylor selbst sagte einmal während ihrer Eras Tour über ihren Erfolg: "Ich musste mir eingestehen, dass es nicht größer wird als das, und ich darf das genießen."

Imago Jack White performt in der Halbzeitshow beim Spiel Detroit Lions gegen Green Bay Packers in Detroit im November 2025

Imago Taylor Swift bei der Eras Tour in Chicago, Soldier Field, 2. Juni 2023

Meg und Jack White von The White Stripes