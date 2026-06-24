John Mayer und Kat Stickler haben sich nach Monaten getrennt

John Mayer (48) und Kat Stickler haben ihre Beziehung still und leise beendet. Wie Us Weekly jetzt unter Berufung auf einen Insider berichtete, sehen sich der Musiker und die Influencerin, die auf Instagram über vier Millionen Follower zählt, "nicht mehr". Die Trennung soll bereits "vor ein paar Monaten" stattgefunden haben – und das offenbar ohne großes Drama. Die Quelle beschrieb das Beziehungsende schlicht: "Es war keine dramatische Trennung, die Beziehung ist einfach eingeschlafen."

Laut dem Insider war das Paar "nie auf dem Weg zu etwas Ernstem", auch wenn es "jede Menge Spaß gemacht habe, solange es dauerte". Inzwischen seien die beiden nur noch befreundet. Als einer der Gründe für das Ende der Romanze werden ihre sehr unterschiedlichen Lebensstile genannt. Hinzu kommt, dass Kat eine fünfjährige Tochter hat und generell zurückhaltend damit ist, Männer, die sie datet, in das Leben des Kindes einzuführen. "Kat zögerte immer, ihre Tochter jemandem vorzustellen, den sie datete, und ihre vollen Terminkalender machten es schwer, das alles unter einen Hut zu bringen", so die Quelle.

Kennengelernt hatten sich John und Kat im Oktober 2025, als sie gemeinsam in New York City beim Ausgehen gesichtet wurden. Berichten zufolge war es der Musiker, der aktiv auf die Content-Creatorin zugegangen war – unter anderem lud er sie zu seinem Auftritt beim Rise Festival in der Mojave-Wüste ein. Noch im Dezember klang es vielversprechend: Damals hieß es, der 48-Jährige sei "bereit, sesshaft zu werden", und die beiden hatten das Thanksgiving-Wochenende zusammen verbracht. Kat hatte sogar bereits einige von Johns Freunden kennengelernt.

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Emma McIntyre/Getty Images for The Heart and Armor, Rob Kim/Getty Images for Project Healthy Minds Collage: John Mayer und Kat Stickler

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Getty Images Kat Stickler, Influencerin

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Getty Images John Mayer bei den Grammy Awards 2015