Scheana Shay hatte peinliche Begegnung mit Ex John Mayer

Reality-TV-Star Scheana Shay (40) plauderte kürzlich mit People und offenbarte dabei Details zu einer unangenehmen Begegnung mit ihrem ehemaligen Partner, Musiker John Mayer (47). Die beiden waren 2008 für etwa sechs Monate in einer lockeren Beziehung, doch seitdem sei der Kontakt spärlich gewesen. Vor zwei Jahren traf Scheana bei einem Gourmet-Festival in Los Angeles zum ersten Mal wieder auf John. "Ich habe ihn gesehen, habe ihn umarmt und einen Witz gemacht wie 'Lass uns doch ein Foto machen!'", erinnerte sie sich. John habe jedoch ablehnend reagiert und gesagt: "Nein." Vergangenes Jahr begegneten sich die beiden erneut auf demselben Festival. Dieses Mal verzichtete Scheana darauf, eine Umarmung anzudeuten. Sie erzählte, John habe stattdessen förmlich die Hand ausgestreckt, was die Situation ebenfalls nicht weniger peinlich gemacht habe.

Die kurze Romanze zwischen der ehemaligen "Vanderpump Rules"-Darstellerin und dem siebenfachen Grammy-Preisträger blieb seit jeher Teil des öffentlichen Interesses. Scheana enthüllte, dass die Beziehung zu John in eine Zeit fiel, in der er mit Jennifer Aniston (56) zusammen war. In ihrer kürzlich veröffentlichten Autobiografie "My Good Side" gestand sie zudem, dass ihre Affäre mit John sich mit einer weiteren mit Schauspieler Eddie Cibrian überschnitt. Laut Scheana beendete John den Kontakt abrupt, nachdem eine ihrer Freundinnen Details ihrer Beziehung an die Presse verraten hatte. "Sobald es öffentlich wurde, wollte er weder mit mir reden noch mich sehen", erklärte sie offen.

Auch wenn Scheana einige pikante Details in ihrem Buch preisgab, sei sie darauf bedacht gewesen, nicht zu viele Informationen zu teilen, um John nicht zu kompromittieren. "Ich habe ihn sehr respektiert und wollte keine Brücken abbrechen", erzählte sie People. Sie sei sich bewusst, dass John bis heute gut mit Moderator Andy Cohen (57) befreundet sei. Tatsächlich zeigt die Geschichte auch, wie kompliziert sich das Leben als Prominenter gestalten kann, wo Trennungen selten privat bleiben und zufällige Wiederbegegnungen alte Wunden aufreißen können.

Getty Images Scheana Shay im Juni 2024

Getty Images John Mayer, Sänger

Getty Images Andy Cohen, Moderator