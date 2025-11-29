Versteckte Botschaft? Kat Stickler trägt Hose von John Mayer

Kat Stickler sorgt erneut für Gesprächsstoff! In ihrer Instagram-Story zeigte sich der Social-Media-Star kürzlich in einer entspannten Pose: im Bett, umgeben von Donuts, trug sie eine hellblaue Jogginghose, die Teil der offiziellen Merchandise-Linie von John Mayer (48) ist. Die Fans ließen sich diesen subtilen Hinweis auf eine mögliche Verbindung der beiden nicht entgehen. Die Donuts könnten hier auf die bekannte Tradition von John anspielen, der sich des Öfteren sonntags Donut essend auf Social Media zeigt und es als "Donut Sunday" betitelt. Bereits seit Oktober wird spekuliert, dass Kat und der Musiker ein Paar sein könnten, nachdem sie erstmals zusammen in New York gesichtet wurden. Offizielle Bestätigungen von den beiden stehen allerdings weiterhin aus.

Die Beziehung der 31-Jährigen mit dem achtzehn Jahre älteren John soll erst vor Kurzem begonnen haben. Wie das Magazin Us Weekly berichtet, hatte John die Influencerin im Internet entdeckt und daraufhin aktiv umworben. Zuvor war Kat frisch aus einer kurzzeitigen Beziehung ausgestiegen, nachdem sie sich erst vergangenen Oktober von ihrem früheren Freund getrennt hatte. Der Sänger, bekannt für Hits wie "Gravity" und "Your Body is a Wonderland", zeigt sich offenbar sehr bemüht, sie zu erobern: gemeinsame Abende zu zweit und zahlreiche Nachrichten gehören zu diesen Bemühungen. Dennoch soll Kat die Situation locker nehmen und einfach "Spaß" haben wollen.

Während Kat von einem erneuten Kapitel in ihrem Liebesleben spricht, ist John kein Unbekannter in Sachen prominente Beziehungen. Der Sänger war in der Vergangenheit unter anderem mit Jessica Simpson (45), Jennifer Aniston (56) und Katy Perry (41) liiert, wobei Letztere sogar als Inspiration für seinen Song "Still Feel Like Your Man" diente. Kat selbst war vor ihrer neuen Liaison für ihre offene und humorvolle Art bekannt, mit der sie ihren Online-Fans regelmäßig Einblicke in ihr Leben und auch humorvolle Kommentare zu ihren bisherigen Beziehungen gab. Ihre Tochter MK aus ihrer Ehe mit Mike Stickler steht weiterhin an erster Stelle in ihrem Leben.

Getty Images Kat Stickler, Oktober 2025

Getty Images John Mayer bei einem Event in Beverly Hills im September 2022

Christopher Polk/GettyImages Katy Perry mit John Mayer, 2013

