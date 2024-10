Nach nur sechs Monaten: Jason Tartick und Kat sind getrennt

Alles aus und vorbei zwischen Jason Tartick und Kat Stickler! Nach rund sechs Monaten haben der einstige "The Bachelorette"-Star und die Influencerin ihre Beziehung beendet. Die Trennung gab der US-Amerikaner seinen Fans nun via Instagram bekannt. "Ich bin traurig, euch mitzuteilen, dass Kat und ich nicht mehr zusammen sind", schrieb er in seiner Story und erklärte weiter: "Man kann sagen, dass ich von ganzem Herzen liebe und mich schnell verliebe. Manchmal klappt das im Leben und manchmal nicht. Dieses Mal hat es nicht geklappt."

Die Gründe für die Trennung verriet der 35-Jährige nicht. Dennoch deutete er an, dass er und Kat im Guten auseinandergegangen sind. In seinem Statement dankte er ihr, dass sie ihm so viel Glück und Licht gebracht habe und Seiten an ihm hervorgebracht habe, die er vorher nicht kannte. "Ich werde ihr und natürlich der süßen MK für immer dankbar sein", schrieb Jason und bezog sich dabei auf Kats Tochter. Die YouTuberin äußerte sich auch bereits in einem kurzen Video auf TikTok zu dem Liebes-Aus. Sie wolle die Trennung privat halten, betonte aber: "Ich wollte euch nur sagen, dass es keine verschwendete Liebe ist. Ich habe das Gefühl, dass es manchmal so einfach ist, zu denken, dass die Liebe verschwendet ist, wenn eine Beziehung endet. Aber Liebe ist niemals verschwendet."

Jason und Kat wurden erstmals im April gemeinsam beim Stagecoach-Musikfestival zusammen gesehen. Im Juni bestätigte der Banker die Beziehung schließlich in seinem Podcast "Trading Secrets" – anschließend zeigten sie sich immer wieder zusammen bei Events und im Netz. Zuvor war Jason mit Kaitlyn Bristowe (39) verlobt gewesen, von der er sich im August 2023 getrennt hatte.

Anzeige Anzeige

Instagram / katstickler Jason Tartick und Kat Stickler, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / katstickler Kat Stickler und Jason Tartick, Realitystars

Anzeige Anzeige