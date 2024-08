Hindert John Mayers Verletzung ihn an anstehenden Konzerten?

John Mayer (46) sorgt für Beunruhigung bei seinen Fans. Auf Instagram teilt er mit, sich eine schmerzhafte Verletzung an seinem Finger zugezogen zu haben – und das, obwohl er diesen für seine Gitarrenauftritte mit Dead & Company braucht! "Letzten Donnerstag habe ich meinen Zeigefinger durch die Tür eines Trucks verletzt und das Erste, was mir durch den Kopf schoss, war: 'Ich brauche diesen Finger wirklich dringend nächste Woche'", berichtet er und teilt zudem ein Foto der betroffenen Stelle, die in einem Verband steckt. "Es wird heilen, aber er [der Finger] wird für eine Weile aus dem Verkehr gezogen sein", erklärt John. Er betont aber, dass die Verletzung ihn nicht davon abhalten werde, in Las Vegas aufzutreten.

Mittlerweile habe John auch einen Weg gefunden, trotz seiner Verletzung Gitarre zu spielen. "Ich habe jeden Tag mit den anderen drei Fingern geübt und denke, dass es ziemlich gut klingt", verrät er. Für ihn sei es wohl nie eine Möglichkeit gewesen, die geplanten Auftritte zu verpassen: "Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass jede Faser meines Körpers in diese Shows gehört, und es ist meine Verantwortung, jede Nacht auf die Bühne zurückzukehren." Trotz seiner Verletzung zeigt sich der Gitarrist engagiert und bereit, seine Fans nicht im Stich zu lassen. Dead & Company haben in den nächsten zwei Wochen mehrere Shows in Las Vegas geplant, angefangen mit einer Serie von Konzerten in The Sphere.

John, der in der Vergangenheit mit Prominenten wie Jennifer Aniston (55), Katy Perry (39) und Taylor Swift (34) in Verbindung gebracht wurde, äußerte sich Anfang dieses Jahres im Podcast "Comfort Food with Kelly Rizzo" über seinen Wunsch zu heiraten. Er betonte, dass er sich danach sehne, Verantwortung in einer Ehe zu übernehmen: "Ich finde einfach, gebraucht zu werden, ist das Heißeste auf der Welt."

Instagram / johnmayer John Mayers verletzter Finger

Getty Images John Mayer, August 2017

