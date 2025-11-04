Sänger John Mayer und Kat Stickler heizen Dating-Gerüchte an

John Mayer (48) und Kat Stickler schüren Gerüchte um eine mögliche Romanze: Am Samstagabend wurden der Musiker und die Social-Media-Größe gemeinsam im Torrisi, einem italienischen Restaurant in New York City, gesehen. Wie mehrere Augenzeugen dem Magazin Deuxmoi berichteten, sollen die beiden viel Zeit miteinander verbracht haben. Erst vor wenigen Wochen verkündete Kat öffentlich, wieder Single zu sein. Einzelheiten zu einem möglichen Verhältnis äußerten weder Kat noch John, und auch Mayers Sprecher gab zunächst keinen Kommentar dazu ab.

Es ist nicht das erste Mal, dass die beiden in New York zusammen gesehen wurden. Bereits zuvor wurden sie an zwei aufeinanderfolgenden Abenden an exklusiven Orten der Stadt gesichtet, darunter ein privater Mitgliederclub sowie ein Dinner im Flyfish Club, wo sie sehr vertraut wirkten. Laut einer Quelle war es John, der die Initiative ergriff und Kat zeigte sich offen für ein erneutes Dating-Erlebnis nach einer frischen Trennung.

Während der rund 17 Jahre ältere John für seine prominenten Beziehungen mit Stars wie Jessica Simpson (45), Jennifer Aniston (56), Taylor Swift (35), Jennifer Love Hewitt (46) oder Katy Perry (41) bekannt ist, geht es Kat entspannter an: Die Influencerin ist Mutter einer kleinen Tochter, die aus ihrer gescheiterten Ehe mit Mike Stickler stammt. Bis vor wenigen Wochen war sie zudem in einer kurzen Beziehung mit Die Bachelorette-US-Star Jason Tartick.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: John Mayer und Kat Stickler

Getty Images Sänger John Mayer

Instagram / katstickler Kat Stickler und Jason Tartick, Realitystars