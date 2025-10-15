"Hat sie umworben": John Mayer soll eine Influencerin daten

John Mayer (47) sorgt wieder für Herzklopfen – diesmal bei TikTok-Sensation Kat Stickler! Der Musiker wurde an zwei Abenden hintereinander mit der Influencerin in New York gesichtet, zuerst in einem privaten Club, dann beim Dinner im Fly Fish in Manhattan. Laut Us Weekly hat alles online begonnen, seitdem sollen die beiden regelmäßig schreiben und sich verabreden. Der Musiker habe Kat aktiv kontaktiert, Treffen vorgeschlagen und nachgehakt, verrät ein Insider dem Magazin. Das Duo trat dabei auffallend vertraut auf: Laut dem Online-Magazin DeuxMoi saßen sie auf derselben Bankseite, waren nah beieinander und lachten viel. Die Romanze sei noch ganz frisch, beide hätten "Spaß" und schauten erst einmal, wohin das führt.

Insider erklären, John habe Kat "gesucht und umworben", mit Einladungen und vielen Nachrichten. Kat ist laut dem Bericht gerade wieder offen fürs Daten und "interessiert", erwarte aber nichts Ernstes. Bereits am Abend vor ihrem Date sollen sich die beiden in einem Mitgliederclub getroffen haben, dort wirkte es laut Beobachtern wie ein erstes, vielleicht zweites Date. Us Weekly bat beide Seiten um eine Stellungnahme, eine offizielle Bestätigung steht allerdings noch aus. Johns prominente Dating-Vergangenheit von Katy Perry (40) bis Taylor Swift (35) ist bekannt, zuletzt hatte er in einem Podcast offen gesagt, Heirat stehe grundsätzlich auf seiner Wunschliste.

Bei Kat markiert das New-York-Doppeldate den Neustart nach einer emotionalen Phase. Die Comedienne und Content-Creatorin teilt Tochter MK mit Ex-Mann Mike Stickler und macht ihren Alltag als Mutter häufig zum Thema. Ihr Liebesleben war selten ganz privat: Im vergangenen Jahr folgten Fans aufmerksam ihrem kurzen Glück mit TV-Star Jason Tartick, das nach rund einem halben Jahr endete. In Videos sprach Kat später davon, dass Beziehungen auch dann Spuren hinterlassen, wenn sie nicht für immer sind. Wer ihr auf Social Media folgt, kennt ihren Mix aus Selbstironie und Offenheit – eine Mischung, die sie für viele so zugänglich macht und die jetzt offenbar auch John angezogen hat.

Getty Images John Mayer bei einem Event in Beverly Hills im September 2022

Getty Images Kat Stickler, Oktober 2025

Getty Images John Mayer, Juli 2022